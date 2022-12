Alla De Nova Archinti è tornata la recita di Natale. Dopo due anni i bambini hanno potuto nuovamente esibirsi davanti alle loro famiglie

Grandi emozioni alla scuola dell'infanzia DeNova Archinti di Seregno, dove i bambini sono tornati ad esibirsi davanti ai loro genitori. Ieri, lunedì, dopo due anni di stop a causa della pandemia, piccoli, mezzani e grandi hanno animato due recite ricche di atmosfera e valori natalizi.

Lo spettacolo dei piccoli

La festa è stata organizzata con due rappresentazioni separate: al mattino si sono esibiti i piccoli nella storia de "La stella cometa" , che raccontava come le stelle stanche di stare ferme nel cielo chiedono di potersi muovere alla loro mamma Luna che le accontenta creando la cometa che andrà ad incontrare Gesù bambino.

La rappresentazione di grandi e mezzani

Nel pomeriggio grandi e mezzani hanno messo in scena "La freccia azzurra" in onore dei murales che sono stati realizzati a Seregno, una storia piena di valori e che tratta argomenti importanti come l'amicizia. La storia è terminata trasformando il finale in un presepe vivente animato dai protagonisti.