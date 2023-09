All'istituto comprensivo di Carate Brianza una reggenza "casalinga"

Sarà una reggenza «casalinga» quella del nuovo anno scolastico all’istituto comprensivo statale Gian Domenico Romagnosi di Carate Brianza.

La reggenza alla preside del Da Vinci di Carate Brianza

Mariagrazia Fornaroli, 65 anni compiuti lo scorso 7 maggio, dirigente in città dal 2014 dell’istituto di istruzione superiore «Leonardo Da Vinci», è stata nominata preside reggente del Comprensivo a cui fanno capo i tre plessi della primaria «Romagnosi» di via Mazzini, «Mario Lodi» di via Moscatelli e di via Montello a Costa Lambro, oltre che la scuola media statale intitolata a «Dante Alighieri» a Carate Brianza.

Prende il posto di Francesca Lauria, trasferitasi in Sicilia

Il conferimento ufficiale della reggenza della sede vacante è stato disposto con decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale lo scorso martedì 29 agosto.

La dottoressa Fornaroli prenderà il posto di Francesca Lauria, che dopo tre anni alla guida dell’istituto comprensivo «Romagnosi», ha chiesto e ottenuto il trasferimento vicino a casa, in Sicilia, dove tornerà a lavorare alla guida di un altro comprensivo, il «Luigi Pirandello» di Comiso, in provincia di Ragusa.

Per Fornaroli, laureata in Lettere classiche, sposata e mamma di tre figli, apprezzatissima dirigente del «Da Vinci» dove ha scelto di diventare preside senza dimenticare mai il suo ruolo di docente e educatrice e investendo molto anche sul rapporto con gli studenti e con la comunità caratese, quello che inizierà la prossima settimana sarà dunque un anno scolastico impegnativo, alla guida di due realtà scolastiche importanti anche in termini di numeri e presenze.

Sarà un anno ancora più significativo, perché per Fornaroli sarà anche l’ultimo di lavoro:

«Spero anche per questo di poter dare, in continuità con chi mi ha preceduto, un servizio alla comunità...», ha detto interpellata dal nostro settimanale.

Il calendario delle lezioni: lungo ponte per il 25 Aprile

L’istituto comprensivo Romagnosi proprio la scorsa settimana ha intanto reso noto il calendario delle lezioni che prenderanno il via martedì 12 settembre per concludersi venerdì 7 giugno 2024.

Per gli studenti saranno trentasei quest’anno i giorni di vacanza lontano dai banchi. Oltre alle festività da calendario: 1 Novembre (Ognissanti), Primo Maggio, festa del lavoro e 2 Giugno, anniversario della Repubblica Italiana, a Carate Brianza le lezioni verranno sospese giovedì 7 dicembre, festa del santo patrono della città (sant’Ambrogio) e venerdì 8 dicembre (Immacolata Concezione).

Sedici i giorni di pausa per il Natale e la fine dell’anno: da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024; sei quelli per le vacanze di Pasqua (da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile), preceduti dalla pausa per il Carnevale, venerdì 16 febbraio.

Un altro lungo ponte, infine, è stato previsto per il 25 Aprile, che quest’anno cade di giovedì. Per la ricorrenza della festa della Liberazione gli studenti resteranno a casa altri cinque giorni: da venerdì 26 fino a martedì 30 aprile.