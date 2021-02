Alunni positivi, sospesi il servizio pre scuola e la presenza

L’Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di sospendere il servizio di pre scuola alla primaria Toti dopo il caso di positività di un alluno

La sospensione del pre scuola dopo la positività di un alluno

L’Amministrazione Comunale di Seveso, su indicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, ha deliberato di sospendere cautelativamente il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria Enrico Toti di Baruccana. Il caso di positività al virus Covid-19 riscontrato in una classe dell’istituto interessa un alunno che utilizzava questo servizio. Sono stati quindi posti in isolamento domiciliare sia gli alunni della classe frequentata dal

bambino trovato positivo al tampone che gli alunni del pre-scuola.

Altri casi di positività

Quello di Barrucana non è però l’unico caso di positività. L’Istituto comprensivo di via Adua ha informato, infatti, il Comune di Seveso che, a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di un alunno, per una classe della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. Stessa informazione è pervenuta al Comune dall’Istituto Comprensivo via De Gasperi per un alunno e una classe della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.