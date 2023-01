Anche ad Arcore riparte finalmente il pedibus

Dopo tre anni di attesa (e una pandemia di mezzo), ritorna finalmente il pedibus anche ad Arcore.

Il via ufficiale del servizio è previsto per lunedì 9 gennaio 2023 e coincide con la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia.

Un grande risultato raggiunto grazie ad una ventina di volontari che si sono messi a disposizione per far ripartire il bus dei piccoli che ogni mattina, dal lunedì al venersì, "transiterà" lungo le vie della città per accompagnare i piccoli nelle tre scuole elementari (Alighieri, De Gasperi e Giovanni XXIII). Una iniziativa che si è concretizzata grazie alla sinergia tra il consiglio d’Istituto, il comitato genitori, la dirigenza scolastica e l'Amministrazione comunale.

Le linee previste sono 6 ma, per il momento, ne partiranno solo 3

Nelle scorse settimane i volontari hanno raccolto le adesioni che sono attualmente circa una trentina. Quando il servizio entrerà a regime le linee previste saranno ben 6. Al momento, però, ne partiranno solamente tre.

Per la scuola De Gasperi di Bernate verrà attivata la linea VERDE:

Capolinea: via Tiziano angolo via Toscana

Fermata 1: via Tiziano angolo via Mantegna

Fermata 2: piazza Durini

Arrivo: scuola via Perugino

Per la scuola Aligheri di via Edison verrà attivata la linea AZZURRA:

Capolinea: via Toscana angolo via Umbria

Fermata 1: via Golgi civico 13

Arrivo: Suola via Edison

Per la scuola Giovanni XXIII di via Monginevro verrà attivata la linea ARCOBALENO:

Capolinea: via Manzoni 27/29

Fermata 1: via Manzoni angolo via Cavour

Fermata 2: via Beretta angolo via Sanzio

Fermata 3: Sagrato chiesa Regina del Rosario

Arrivo: scuola via Monginevro

Iscrizioni sempre aperte

Gli organizzatori hanno ribadito che la volontà sarebbe quella di poter attivare anche altre linee. Ovviamente questo sarà possibile con una presenza ancora più massiccia di volontari e di bambini interessati al servizio.

"La scelta di ripartire con l’iniziativa piedibus rappresenta soprattutto un aiuto concreto ai genitori che non riescono ad accompagnare i figli a scuola a causa di impegni lavorativi, nonché una scelta sociale ed ecologica", hanno continuato i volontari. I percorsi per i bambini dureranno, dal capolinea, un massimo di 15 minuti".

Le pettorine donate dall'Avis arcorese

Lunedì 9 gennaio verranno anche distribuite le pettorine che sono state donate dall'Avis arcorese a fronte di una caparra che verrà restituita a fine anno, mentre verranno dati ai bambini dei copri zaini, regalati dal negozio di ottica “Ok Vision” di via Roma. Invece le targhe esposte sulle fermate del pedibus sono state acquistate direttamente dall'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono.

Chiunque volesse iscriversi o fare solo una prova potrà farlo scrivendo una mail a nuovopiedibusarcore@gmail.com o comitatogenitoriarcore@gmail.com