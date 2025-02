Si è tenuta oggi in Senato, nella settimana del Safer Internet Day, la cerimonia “NeoConnessi e la sicurezza dei più giovani in rete” per premiare le scuole primarie vincitrici del concorso NeoConessi. I concorrenti, 504 classi da tutta Italia, hanno presentato progetti inerenti lo screentime, ovvero il tempo di utilizzo dei device, la dipendenza da cellulare, lo sharenting, ossia la diffusione online di immagini di minori, il parental control, la sicurezza in rete, il bullismo, il cyberbullismo, la netiquette e sono stati presentati in totale 714 elaborati, in forma testuale, multimediale, video o laboratoriale.

Anche la scuola primaria di Usmate tra quelle premiate al concorso "NeoConnessi: Crea la tua avventura digitale"

Tra le classi vincitrici anche la 5° della scuola primaria Suor Emilia Renzi di Usmate Velate, in Lombardia.

Nel dettaglio le classi vincitrici sono la 4°-5° C della Scuola primaria Luigi Carnevali a Sant’Angelo in Vado, nelle Marche che, partendo da una storia di amicizia, hanno creato un nuovo capitolo della favola valoriale di NeoConnessi “Nati Digital” sulla dipendenza da cellulare e l’uso consapevole dei dispositivi digitali sottoforma di video racconto animato; la 5°A della scuola primaria Mirto di Siderno Marina, in Calabria ha realizzato un percorso nel quale un robottino di nome Ozobot illustra come rimanere connessi ad Internet in modo sicuro; come detto la 5° della scuola primaria Suor Emilia Renzi di Usmate Velate, in Lombardia, che, ispirata dalla favola valoriale “Nati Digital” e da un’uscita didattica presso la Polizia di Stato, ha scritto una storia sulla sicurezza online in cui i giovani protagonisti collaborano per sventare un inganno in rete.

Questi progetti sono stati ritenuti i migliori da una giuria di esperti per l’aderenza ai temi del programma, per la qualità, la creatività e l’originalità. Le scuole vincitrici hanno ricevuto una targa di premiazione e un voucher di spesa da utilizzare per materiali e attrezzature scolastiche.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti: la Senatrice Simona Flavia Malpezzi, Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; la Senatrice Lavina Mennuni, Membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Cristina Bonucchi, Direttore Tecnico Superiore psicologo della Polizia di Stato; Tommaso Vitali, Direttore Marketing B2C Marketing and New Business-Digital Responsibility Ambassador di Wind Tre; Federica Manzoni, Direttrice Sustainability & Quality Certification di Wind Tre con la moderazione di Francesca Chiocchetti, Direttore Public Affairs di Wind Tre.

Vivere la rete in sicurezza

L’iniziativa risponde alle necessità che emergono in un’epoca sempre più digitalizzata, di accompagnare i più giovani, ma anche i docenti e le famiglie, a vivere la rete in sicurezza per coglierne tutte le opportunità. Come rileva l’Oms, solo in Italia più di 700.000 ragazzi interagiscono con i coetanei in rete per più di 6 ore al giorno e un ragazzo su sette, nella fascia d’età tra i 10 e i 19 anni, presenta una patologia mentale più o meno grave legata alla sovraesposizione digitale. Si tratta di temi di grande attualità e al centro del dibattito tra psicologi e pedagogisti sui rischi di un’esposizione al web senza regole.

Dal suo lancio il programma ha coinvolto oltre un milione e mezzo di bambini delle classi quarta e quinta elementare. Da questa edizione è stato esteso alle scuole secondarie di primo grado, raggiungendo quasi la metà degli istituti italiani e coinvolgerà 2 milioni di ragazzi. Insegnanti e genitori possono accedere gratuitamente sul sito www.neoconnessi.it a corsi di formazione, approfondimenti, oltre che a spunti di riflessione e consigli.