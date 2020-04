Asilo Nido Aquilone Seregno: si aprono le iscrizioni per l’anno educativo 2020/2021

Si aprono il 6 aprile le iscrizioni all’asilo nido comunale Aquilone per l’anno educativo 2020/2021. Le domande dovranno pervenire via email.

Asilo Nido Aquilone Seregno: si aprono le iscrizioni

Essendo in questo periodo l’asilo chiuso a causa dell’Emergenza Coronavirus, le iscrizioni saranno ricevute solo via mail all’indirizzo info.asilonido@seregno.info, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.comune.seregno.mb.it.

Domande senza presentare l’Isee

Data la difficoltà a reperire le attestazione Isee, in questo momento in cui i Caf sono

chiusi, le domande di iscrizione potranno essere presentate senza Isee, salvo onere di successiva

integrazione- Le iscrizioni potranno essere inviate fino all'11 maggio. L’inserimento dei bambini

all’asilo nido per il prossimo anno educativo sarà definito in base ai posti effettivamente

disponibili.

