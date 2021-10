Asilo Tagliabue, l'ex preside lancia un appello al sindaco di Villasanta

Il futuro dell'asilo Tagliabue continua a tenere banco a Villasanta. Dopo il botta e risposta delle scorse settimane tra i consiglieri del Carroccio Antonio Cambiaghi e Federico Cilfone e l’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago sul futuro dell’asilo Tagliabue, la decisione di abbattere il plesso scolastico annunciata dall’Esecutivo divide.

A lanciare un invito alla riflessione al sindaco è stata l’ex dirigente scolastica Mirtilli Morgana che non ha usato mezze misure per bocciare la decisione della Giunta di voler abbattere la scuola.

"Quel che non mi riesce di capire è come si sia potuti arrivare ad una demolizione di un edificio laddove siano stati effettuati regolarmente i controlli di agibilità e sicurezza - ha sottolineato Morgana - Non sembra essere intervenuto un evento sismico a compromettere irreparabilmente la struttura. Quindi non è facile comprenderne le ragioni e in tutto questo vedo una contraddizione....".