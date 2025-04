Bambini alla scoperta della primavera con l'eco-detective Flora Amelia

Alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Meda, i bambini hanno vissuto un'esperienza entusiasmante grazie all'arrivo del personaggio stimolo Flora Amelia, l'eco-detective. Con grande curiosità e stupore, i piccoli esploratori della natura hanno accolto la loro ospite speciale, pronta a condurli in un viaggio alla scoperta della primavera e delle sue meraviglie.

Alla scoperta della primavera con Flora Amelia

Il personaggio stimolo ha iniziato il suo racconto coinvolgendo i bambini in una riflessione sulla trasformazione della natura. Ha spiegato loro che, dopo il lungo inverno, la primavera porta con sé grandi cambiamenti: gli alberi si riempiono di foglie verdi, i boccioli si trasformano in fiori colorati, il clima diventa più caldo e le giornate si allungano, permettendo di giocare all'aperto fino a tarda sera. La natura, ha raccontato il personaggio, si risveglia con energia e vitalità. Ha chiesto ai bambini se avessero osservato i cambiamenti nelle piante e negli alberi intorno a loro, invitandoli a esplorare con occhi attenti il mondo che li circonda.

Piantine di cui prendersi cura e sementi per l'orto

Per rendere l'esperienza ancora più concreta, Flora Amelia ha portato un dono speciale: ha regalato alcune piantine di frutta, verdura e fiori con il compito di prendersene cura, spiegando che, se ben accudite, possono crescere rigogliose. Inoltre, ha consegnato ai bambini la terra da manipolare con mani e piedi, per poterla conoscere meglio e poterla utilizzarla successivamente per la semina. Ha donato anche diversi tipi di semi, incoraggiando i bimbi a creare un piccolo orto. "Vedrete la magia della natura!", ha detto entusiasta, spiegando che con pazienza e cura, da quei piccoli semi nasceranno piante che daranno frutti e verdure da poter gustare tutti insieme.

Un quadro dedicato alla primavera

A rendere l'incontro ancora più speciale è stata la scoperta di un quadro dedicato alla primavera: "Il Giardino di Monet". Flora Amelia ha invitato i bambini a descrivere i colori e le sensazioni che l'opera trasmetteva, stimolando la loro creatività e immaginazione. Infine, prima di salutare i bambini, ha regalato tanti libri con storie sulla primavera e ha lasciato loro un compito: esplorare la primavera attraverso i colori, creando una "scala cromatica" ispirata alla natura. Con la promessa di tornare presto per vedere i progressi dell'orto e le nuove scoperte dei bambini, il personaggio stimolo si è congedato, lasciando nei piccoli esploratori il desiderio di osservare e prendersi cura della natura con entusiasmo e curiosità.