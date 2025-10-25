Sono oltre 900, tra bambini e ragazzi, gli studenti impegnati a creare il nuovo logo e la nuova mascotte del Parco Fluviale della Valle del Seveso.

Bambini e ragazzi al lavoro per disegnare logo e mascotte del Parco Fluviale della Valle del Seveso

Un concorso creativo che entra nel vivo in questi giorni e che coinvolge 45 classi di scuole primarie e istituti superiori di Seveso, Paderno Dugnano, Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino,

Mentre gli studenti del Gadda di Paderno Dugnano e del Cartesio di Cinisello Balsamo sono impegnati nella progettazione del logo del Parco, le classi delle scuole primarie e degli istituti secondari di primo grado immaginano la mascotte, simbolo di identità e appartenenza alla Valle del Seveso.

L’iniziativa – spiegano dal Laboratorio Parco Valle del Seveso, un gruppo di lavoro e di partecipazione promosso dall’Associazione Amici Parco Nord per sostenere la creazione del Parco della Valle del Seveso – rappresenta un grande percorso educativo e civico, che punta a far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del valore ambientale e sociale del territorio in cui vivono.

“Educhiamo le nuove generazioni”

“Ogni disegno è un atto di partecipazione – spiegano dal Laboratorio –. Educhiamo le nuove generazioni alla cura del territorio e, al tempo stesso, chiediamo alla Regione Lombardia di accelerare le scelte necessarie per dare concretezza al Parco Fluviale.”

Il progetto si concluderà il 28 aprile 2026 con la mostra pubblica degli elaborati e la premiazione dei simboli ufficiali del Parco.