Besana, le scuole hanno perso oltre un quarto degli studenti

Nell’anno scolastico 2013-2014 i plessi di Besana - dall’infanzia alla secondaria di primo grado; pubblici, paritari e privati - registravano mille e 911 iscritti. In quello attualmente in corso se ne contano poco più di mille e 400 (1.429 per la precisione). Calcolatrice alla mano, nel giro di undici anni le scuole besanesi hanno perso oltre un quarto degli allievi. A soffrire di più sono gli asili, con un taglio di 227 piccoli alunni; seguono a stretto giro le primarie con 196 bambini in meno. Tengono invece le medie grazie a un calo ridotto di «sole» 59 unità.

Lo dicono i numeri contenuti negli allegati al Piano di diritto allo studio approvato dal Consiglio comunale nella mattinata di sabato scorso con i voti della maggioranza (contraria, invece, l’opposizione di centrosinistra).

Perso oltre un quarto degli studenti

L’analisi dei dati legati alle scuole non può prescindere dalla natalità, crollata a picco in città così come su tutto il territorio nazionale. Un piccolo sussulto si è registrato nel 2023 con 90 bimbi venuti alla luce: numero che non si vedeva dal 2018 quando i fiocchi azzurri e rosa si erano stabilmente attestati intorno all’ottantina, nemmeno la metà però di quelli del 2010, quando erano stati 176. Sussulto che in quest’anno ormai agli sgoccioli pare già un ricordo: al momento si contano 71 neonati.

Un "aiuto" dall'esterno

C’è da dire che una mano alle aule besanesi arriva dai comuni limitrofi, non sufficiente a colmare le «perdite» ma comunque dimostrazione concreta del buon lavoro svolto da docenti e dirigenti scolastici, riconosciuto anche fuori dai confini locali. Guardando al Comprensivo «Giovanni XXIII», ad esempio, sui 979 studenti iscritti quest’anno, 145 non sono residenti. E’ ancora più evidente alla «Don Carlo San Martino» di Rigola: dei 286 studenti delle «Ziette», ben 214 arrivano da fuori comune.

Passando ai ragazzi più grandi, anche l’Istituto «Gandhi» è in leggera perdita, con un meno cinque iscritti quest’anno rispetto al 2023-2024, per un totale di mille e uno, 877 dei quali non besanesi.