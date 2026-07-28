Anche quest’anno sono 25 le borse di studio finanziate dai Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta in occasione della terza edizione del bando “SIS-STEM”: le borse sono destinate alle studentesse immatricolate o iscritte ad un percorso universitario in area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) triennale, magistrale o a ciclo unico.

Borse di studio STEM: 25 opportunità per studentesse tra Monza, Brugherio e Villasanta

L’iniziativa è realizzata per il terzo anno consecutivo grazie al co-finanziamento, tramite risorse proprie dei tre Comuni, per un totale rispettivamente di 8.000 € dal Comune di Monza, 3.500 da Brugherio e 1.000 da Villasanta; il bando, inoltre, si inserisce nel ventaglio di azioni del progetto “Urban Gen” finanziato da Regione Lombardia attraverso il Bando “La Lombardia è dei giovani 2025”.

Le tre amministrazioni intendono così promuovere congiuntamente e attivamente la riduzione del divario di genere nei percorsi accademici STEM, nei quali la presenza femminile è storicamente inferiore di quella maschile, andando a scardinare stereotipi culturali ancora presenti n Italia.

In memoria di Giulia Cecchettin

La borsa di studio è intitolata alla memoria di Giulia Cecchettin, studentessa di ingegneria vittima di femminicidio nel 2023: il padre Gino e la sua “Fondazione Giulia” hanno ringraziato pubblicamente le Amministrazioni affermando che “Intraprendere gli studi in un campo così innovativo vuol dire promuovere e incentivare la partecipazione in settori professionali dove la presenza femminile è in percentuale ancora minore, dando un contributo concreto al progresso del nostro Paese; sapere che le studentesse premiate dalle borse di studio Sis-stem avranno la possibilità di fare questo anche a nome di Giulia, sarà per me di conforto e consolazione.”

Le borse di studio

Le 25 borse di studio sono del valore di 500 € l’una: 16 sono destinate a residenti di Monza, 7 di Brugherio e 2 di Villasanta.

Le candidature

La domanda di partecipazione al bando può effettuata entro le ore 23.59 del 15 Settembre 2026 tramite il portale “Monza Digitale” per le residenti in tutti e tre i Comuni, allegando la documentazione comprovante l’iscrizione accademica: https://monzadigitale.comune.monza.it/

I criteri

Verranno formulate dalla Commissione tre distinte graduatorie di punteggio sulla base del Comune di residenza. Il criterio di valutazione sarà quello del reddito con ISEE inferiore al primo posto, con graduatoria posta in ordine crescente. In caso di parità di ISEE saranno considerati il voto di maturità o il voto di laurea triennale o la media voti universitaria fino al secondo decimale. Se dovesse ricorrere il caso di parità di ISEE, al fine della comparazione, i voti saranno convertiti tutti in centesimi. ln caso di ulteriore parità, avrà precedenza in graduatoria la candidata che ha presentato prima la domanda al presente bando, seguendo l’ordine di protocollo generato in fase di caricamento dell’istanza. La graduatoria verrà, altresì, redatta dando priorità alle studentesse che si iscrivono al primo anno di un corso triennale, magistrale o a ciclo unico STEM.

Le dichiarazioni

“Nel 2015 l’ONU ha istituito la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; può sembrare un’esagerazione, ma dopo dieci anni per le donne nel campo scientifico c’è ancora molto da fare – spiega l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Monza Andreina Fumagalli – Una stima riportata dall’Organizzazione Save The Children afferma che solo il 16,5% delle donne tra i 25 e i 34 anni con una laurea triennale ha un titolo STEM, lo stesso dato per gli uomini riporta una percentuale del 38%, più del doppio. La terza edizione del Bando per le Borse di studio per le materie STEM è un’azione messa in atto dall’Amministrazione Comunale per cambiare lo stato delle cose. La scarsa partecipazione femminile non è legata a una mancanza di capacità, ma è legata a stereotipi, mancanza di modelli e scarsa autostima. Sussiste ancora oggi lo stereotipo che i maschi siano più portati per la logica e la matematica e le femmine per le materie umanistiche o la cura. La scarsa visibilità di scienziate e del loro lavoro rende difficile per le ragazze e le donne immaginare una carriera in campo scientifico. Molte ragazze, anche se interessate alle materie scientifiche a scuola, tendono a sentirsi meno sicure delle proprie competenze e giudicano alcune facoltà troppo difficili. Per questi motivi Monza, insieme a Brugherio e Villasanta, invita le ragazze e le donne a pensare più in grande, a guardare più in alto e a mettersi alla prova”.

L’Assessora alle politiche giovanili del Comune di Villasanta Lara Galimberti afferma:

“Questa terza edizione del bando SIS-STEM conferma il valore di una collaborazione ormai consolidata tra i Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta, uniti dall’obiettivo di promuovere pari opportunità attraverso azioni concrete. I dati continuano a dirci che la presenza femminile nei percorsi STEM è ancora significativamente inferiore rispetto a quella maschile. Per questo ritengo importante continuare a promuovere iniziative come questa, che contribuiscono a superare gli stereotipi di genere e ad ampliare le opportunità per le ragazze che scelgono percorsi scientifici e tecnologici”. “Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa meritoria e importante nel suo significato – dichiara il Sindaco di Brugherio Roberto Assi – Soprattutto la nostra Amministrazione apprezza che sia stato scelto quale ambito di intervento quello dell’istruzione e quindi, in via generale, dell’educazione. Siamo convinti che, oltre all’impulso delle Pubbliche Amministrazioni, il ruolo dell’educazione rivolta in primis – ma non solo – alle giovani generazioni sia certamente cruciale. Educarsi significa prendere coscienza di sé e comprendere che il rapporto e il dialogo con coloro che ci circondano sia fondato sul rispetto come elemento non già limitativo, ma essenzialmente complementare alla nostra libertà”.

I dati

Secondo l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, seppur il numero di donne immatricolate in Italia ad un corso universitario si sia stabilizzato intorno al 55,5% negli ultimi anni, la componente femminile è prevalente nelle discipline umanistiche, sociali e sanitarie, mentre la componente maschile è predominante nelle aree STEM delle “scienze dure”.

Per l’anno accademico 2022/2023, le donne iscritte ai corsi di laurea STEM in Italia rappresentano il 39,2% del totale degli iscritti, evidenziando un persistente divario di genere nella scelta dei percorsi scientifico-tecnologici.

L’iniziativa del bando “SIS-STEM” è volta proprio a supportare le giovani donne che scelgono questa tipologia di percorso di studi, ancora prevalentemente maschile.