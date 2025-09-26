Genitori calciatori per finanziare i lavori alla scuola materna

A Seregno successo per la prima edizione della Cabiati cup, l’iniziativa promossa dai genitori della scuola materna Cabiati per finanziare i lavori di tinteggiatura del plesso.

Cabiati cup per i lavori alla scuola materna

L’iniziativa nei giorni scorsi ha coinvolto tutte le famiglie che frequentano l’asilo parrocchiale del Lazzaretto e la comunità locale, in un torneo di calcio con quattro squadre sul campo dell’oratorio della parrocchia Beata Vergine addolorata. Nel corso del pomeriggio anche giochi all’aperto per tutti i bambini.

Le premiazioni con il sindaco Rossi

Il sindaco, Alberto Rossi, e il vicesindaco William Viganò hanno premiato i vincitori della squadra arancione. Il festoso pomeriggio per bambini e adulti si è concluso con una gustosa cena preparata da numerosi volontari. L’ iniziativa ha permesso di raccogliere una somma di duemila euro, che sarà utilizzata per tinteggiare i locali della scuola materna per rendere l’ambiente ancora più accogliente per tutti i bambini.