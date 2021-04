Cadono pezzi d’intonaco, trasferite dieci classi

Cadono pezzi d’intonaco nella scuola primaria Cadorna, trasferite dieci classi nel plesso della scuola media Don Milani. L’episodio nei giorni scorsi, in uno dei vani scala.

Cadono pezzi d’intonaco alla scuola Cadorna

Nei giorni scorsi sono caduti alcuni pezzi d’intonaco in uno dei vani scala della scuola primaria Cadorna, che fa parte dell’istituto comprensivo Stoppani. Nessun allarme, né feriti perché quando si è verificato il distacco gli alunni erano assenti perché impegnati nella didattica a distanza, prima delle vacanze scolastiche di Pasqua. Immediato l’intervento degli operai incaricati dal Comune per ripristinare le parti danneggiate e accertare l’assenza di altre pericolanti nell’edificio scolastico di piazza Cadorna. I lavori dovrebbero concludersi nei prossimi giorni. Sul posto si è recato per un sopralluogo anche il sindaco, Alberto Rossi. Nulla lasciava presagire il distacco in quel punto, hanno commentato i tecnici comunali.

Trasferite dieci classi alla scuola Don Milani

Per consentire alle maestranze la sistemazione del soffitto in maniera più spedita e sicura, l’Amministrazione comunale in accordo con l’istituto comprensivo Stoppani ha deciso di trasferire dieci classi della primaria Cadorna nella scuola Don Milani di via Carroccio, dove sono vuote le aule abitualmente utilizzate dalle classi seconde e terze: queste ultime sono tuttora in Dad, mentre gli alunni della scuola elementare riprendono le lezioni in presenza dopo le vacanze di Pasqua anche in zona Rossa. Per gli alunni trasferiti nell’altra scuola viene garantito con alcuni adattamenti il servizio mensa. Le rimanenti quindici classi della scuola elementare svolgono le lezioni regolarmente nella sede di piazza Cadorna.