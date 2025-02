Carate Brianza, l'assessore regionale all'Istruzione in visita a In Presa

L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, ha visitato giovedì mattina il Centro di formazione professionale «In-Presa» di Carate Brianza.

Nel suo intervento di saluto, l'assessore Tironi - che ha incontrato nelle classi e nei laboratori allievi e docenti - ha voluto sottolineare il tema della formazione come strumento chiave per coinvolgere i giovani e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

«È fondamentale – ha detto Tironi - rendere lo studio e il lavoro gli strumenti prioritari per contrastare situazioni di disagio che spesso non consentono ai ragazzi di acquisire le competenze necessarie per riuscire a trovare un’occupazione in linea con le loro attitudini e realizzarsi così sul piano umano. Questo è quello che quotidianamente gli educatori e i volontari di In-Presa riescono a realizzare: creare sinergie virtuose tra il piano educativo e quello affettivo per dare vita a relazioni che permettano ai giovani di crescere sul piano delle competenze tecniche, ma soprattutto sul piano umano».