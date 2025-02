Carate Brianza, squadra di calcio a scuola: "Ma per giocare sarà importante la pagella"

Calciatori sì, ma anche - e soprattutto - uomini. Non basterà quindi essere bravi con il pallone sul campo, ma si dovrà anche eccellere - o almeno impegnarsi seriamente nel corso dell’anno - nelle materie scolastiche.

E’ la filosofia che sta dietro al progetto a cui stanno lavorando l’Istituto d’istruzione superiore «Leonardo da Vinci» di Carate Brianza e l’associazione «Brianza Academy» diretta da Aldo Rotunno, docente di Disegno e Tecnologia nella scuola caratese, per dare forma ad una squadra di calcio scolastica.

Il progetto dell'istituto superiore di Carate Brianza

Un progetto, con il supporto delle istituzioni locali e la collaborazione di «SportIn», nato dalla volontà di integrare lo sport con la formazione scolastica, dando forma ad un ambiente in cui i ragazzi possano sviluppare il loro talento sia sul campo sia anche in aula.

L’iniziativa, che è ancora in fase di sviluppo, ha già ricevuto il sostegno delle istituzioni locali, che hanno riconosciuto l’importanza di una proposta che promuova la crescita dei giovani in un contesto sano e educativo. La squadra sarà iscritta al campionato Csi, con un sistema che lega la partecipazione alle performance scolastiche degli studenti-calciatori, incentivando quindi un equilibrio tra l’impegno sportivo e quello scolastico.

«La nostra intenzione è quella di creare un percorso che vada oltre il semplice allenamento calcistico sul campo. Ogni ragazzo dovrà impegnarsi anche a livello scolastico, e questo legame tra sport e scuola è fondamentale per il loro sviluppo complessivo, Il progetto non si limita a formare atleti, ma vuole anche aiutare i ragazzi a crescere come persone, responsabilizzandoli e insegnando loro il valore del lavoro di squadra», afferma Rotunno, insegnante al Da Vinci e direttore di Brianza Academy.

Un testimonial d'eccezione

Testimonial del progetto è Gilbert Nana, beniamino dei ragazzi, tiktoker e recordman di palleggi con la testa.

Insieme a Rotunno, Pietro Casati, collega all’ Itis e founder di SportIn contribuirà attivamente al progetto, fornendo il supporto necessario per la gestione delle attività sportive. La collaborazione tra Brianza Academy e SportIn garantirà un approccio completo che unisce preparazione atletica, educazione scolastica e valore umano.

«Il progetto - conclude Rotunno - non si fermerà a Carate Brianza: l’ambizione è quella di estendere l’iniziativa a altre scuole della zona, creando una rete di istituti che collaborano per il benessere e la crescita dei ragazzi».