Carate, la dirigente si trasferisce: vacante la sede del "Romagnosi"

Dopo tre anni Francesca Lauria lascia la guida dell’istituto comprensivo statale «Gian Domenico Romagnosi» a Carate Brianza per trasferirsi al Sud, in Sicilia, dove è nata e cresciuta e dove aveva iniziato ad insegnare prima di diventare dirigente scolastico.

Da Carate a Comiso, in Sicilia

L’altra settimana l’Ufficio scolastico regionale siciliano ha diramato infatti l’elenco dei trasferimenti: la dottoressa Lauria, da settembre, andrà a guidare l’istituto comprensivo «Luigi Pirandello» di Comiso, in provincia di Ragusa. Al suo posto non è stato ancora designato al momento un successore e la sede della scuola caratese risulta quindi vacante. Nei prossimi giorni potrebbe essere nominato un nuovo dirigente scolastico oppure una reggenza temporanea.

Era arrivata tre anni fa in città

Classe 1963, siciliana di Acate, comune del Ragusano dove il marito Giovanni Di Natale è stato sindaco dal 2018 fino allo scorso maggio, l’ormai ex dirigente del comprensivo «Romagnosi» era arrivata a Carate Brianza nel settembre 2020 per superamento di concorso dopo diciannove anni di insegnamento alle medie di Acate come docente di Matematica e Scienze naturali e altri sette anni come ricercatrice in Università a Catania dove aveva conseguito la laurea con la lode in Scienze biologiche nel 1990.

La dottoressa Lauria era subentrata al pensionamento di Andrea Calvaresi, oggi consigliere comunale del Partito democratico in città e preside dell’istituto comprensivo statale per sei anni, dal 2014 al 2020.