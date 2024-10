Carriera alias al liceo artistico Modigliani, ovvero studenti liberi di scegliere il proprio nome sulla base di un genere differente rispetto a quello assegnato alla nascita. Sono nato Paolo, ma mi sento e vivo come se fossi Paola e dunque voglio essere riconosciuto come Paola.

Carriera alias al liceo Modigliani

E' questo in sintesi il significato e il senso della Carriera Alias -Elpis (espressione libera e protetta dell'identità degli studenti) ed è questa la strada che è stata aperta anche agli alunni del Modigliani di Giussano, uno dei pochi della Provincia ad aver introdotto questa specifica disposizione all'interno del regolamento di istituto.

«Ci siamo avvicinati a questa scelta a fronte di situazioni note - ha spiegato la dirigente scolastica Paola Nobili - Mi sono informata, ho steso il regolamento, l'ho controllato con giuristi e psicologi, l'ho condiviso con collegio docenti e consiglio di istituto ed è già efficace. Per ora abbiamo uno studente che ne ha fatto richiesta».

Cosa prevede il protocollo

La carriera Alias – o identità Alias – è un protocollo che prevede la possibilità di registrarsi in un ente, un'azienda o una scuola con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se questo è diverso da quello anagrafico. Ed è proprio ciò che dallo scorso novembre avviene a Giussano.

L'attivazione del regolamento per la gestione di una carriera Alias-Elpis per studenti transgender è infatti una realtà già da diversi mesi, per gli alunni che frequentano il liceo artistico. A novembre del 2023 il Consiglio d'Istituto ha approvato il regolamento, che è poi stato illustrato al collegio docenti a metà gennaio.

Una novità importante per gli studenti transgender che hanno ora la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della propria privicy e della dignità dell'individuo, nel rispetto della libertà e dell'inviolabilità della persona.

Come richiederla

Il regolamento è normato da 11 articoli che ne esplicano in modo chiaro le finalità, i destinatari, la richiesta di attivazione, gli obblighi della persona richiedente, la validità, il trattamento dei dati e le violazioni. Nello specifico l’attivazione della Carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia di alunni minorenni o maggiorenni ma è necessario che si certifichi di aver svolto un percorso psicologico e medico mirato a consentire l’eventuale rettificazione di attribuzione di sesso con un nome diverso da quello di origine. L’attivazione della richiesta che deve arrivare alla dirigente scolastica, può avvenire successivamente all’iscrizione a scuola o contestualmente. Il nome dell’identità elettiva sarà l’unico visibile in tutti gli atti interni relativi allo studente in questione, e costituisce di fatto, l’unico nome a cui ricondurre la persona.

Nel regolamento si specifica inoltre che la carriera Alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attiva alla persona riferente, al momento dell’iscrizione contenente i dati anagrafici. Resta attiva fino a chè prosegue la Carriera e cessa nel momento in cui viene richiesta l’interruzione dalla persona o sia disposta dal Tribunale attraverso una sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere. Per quanto riguarda la validità, una volta attivata si intende rinnovata tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione.

(in copertina la dirigente scolastica Paola Nobili)