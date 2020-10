C’è tempo fino a domani per aderire al bando Nidi Gratis a Concorezzo. Al momento le richieste sono 15 ma possono richiederlo fino a 22 famiglie.

Nidi Gratis a Concorezzo: c’è tempo fino a domani per presentare l’adesione

Il Comune di Concorezzo sollecita i concittadini: c’è tempo infatti fino a domani, venerdì 9 ottobre, per presentare l’adesione ed entrare quindi in graduatoria per “Nidi Gratis”.

Regione Lombardia infatti ha accettato la candidatura del Comune di Concorezzo al bando “Nidi Gratis”. Questo comporterà la totale gratuità della retta dell’asilo nido per un totale di 22 famiglie concorezzesi con ISEE al di sotto di 20 mila euro che hanno scelto di iscrivere il figlio o la figlia a una delle strutture convenzionate con il Comune (Paperotti, Asiletto e La Coccinella).

A oggi sono circa 15 le famiglie che hanno fatto richiesta del contributo comunale ma c’è tempo fino a domani, venerdì 9 ottobre per presentare l’adesione ed entrare quindi in graduatoria per “Nidi Gratis”.

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà