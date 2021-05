Classe dell’IIS Castiglioni di Limbiate premiata per un lavoro sui semi nell’antichità. Il SemInContest stato proposto dal Parco delle Groane durante il lockdown dello scorso anno.

Classe dell’IIS Castiglioni di Limbiate premiata per un progetto sui semi nell’antichità

La commissione del 14esimo Concorso di Sistema Parchi, attivato da Regione Lombardia e il sistema dei parchi regionali lo scorso anno scolastico per il progetto “Semi Ambasciatori di Biodiversità”, ha assegnato una menzione speciale per la sezione Teenager all’elaborato dal titolo “Viaggio dal neolitico ad oggi alla riscoperta dei semi antichi”. Il progetto è stato presentato dagli alunni della classe 1^ AT – dell’ IIS Luigi Castiglioni di Limbiate e realizzato nell’ambito del concorso SemInContest proposto dal Parco Groane durante il lockdown dello scorso anno.

Grani antichi

Gli studenti hanno costruito con materiali di riciclo un semenzaio di grani antichi (Saragolla Lucana, Urria, Andriolo, Senatore Cappelli e Grano duro pugliese). La parte pratica è stata implementata con una serie di lezioni sugli aspetti storici e geografici legate all’argomento.

La classe sarà premiata durante la cerimonia che si terrà in modalità webinar lunedì 17 maggio 2021 con inizio alle ore 9.00 alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi e delle altre autorità partner del progetto.