L'Amministrazione comunale ha portato l'investimento a 10.000 euro.

Concorezzo, raddoppiato il contributo per le borse di studio dedicate agli studenti meritevoli. L'Amministrazione comunale ha deciso di stanziare 10.000 euro.

Soddisfatta l'Amministrazione comunale

L'aumento del contributo è stato fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Concorezzo, come sottolineato dall'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo.

"Vogliamo investire sul merito e sul futuro dei giovani - ha dichiarato l'assessore - L’obiettivo che abbiamo voluto perseguire è stato quello di aumentare anche quest’anno il numero dei potenziali destinatari di borsa. Un percorso che ha portato a un significativo risultato di cui siamo molto soddisfatti: abbiamo alzato il capitolo da 5mila a 10mila euro divenendo così uno tra i comuni della zona ad investire maggiormente sui ragazzi e sulla meritocrazia. Questi sono fatti e risposte concrete, specialmente in un periodo di difficoltà legate alla pandemia. In questo modo favoriamo l’accesso alla formazione scolastica e professionale a giovani meritevoli".

Aperte le domande

Le domande per le borse di studio sono aperte alle studentesse e agli studenti di Concorezzo che hanno completato il ciclo di studi relativi alle scuole secondarie di primo e secondo grado e per i neolaureati. Il Comune, come detto, ha raddoppiato lo stanziamento rispetto agli anni scorsi portando l’investimento a 10.000 euro. Le borse di studio e i riconoscimenti sono riservate agli studenti: residenti in Concorezzo, dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private che a conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 abbiano conseguito la valutazione finale non inferiore a “dieci” (fino a un massimo di 100 euro), per la licenza al termine della scuola secondaria di 1° grado e una valutazione non inferiore a 100/100 per il diploma di maturità (fino a un massimo di 250 euro). Ai neolaureati, residenti in Concorezzo che nel periodo dal 01.08.2020 al 30.09.2021 abbiano conseguito la laurea con una valutazione non inferiore a 105/110 (fino a un massimo di 400 euro per le lauree triennali e non superiore a 600 euro per le lauree specialistiche o magistrali a ciclo unico). Tutta la modulistica necessaria per accedere alle borse di studio è presente sul sito ufficiale del Comune di Concorezzo.