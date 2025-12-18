Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

Si sono distinti all’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione e all’esame di Maturità e per questo sono stati premiati, sabato 13 dicembre, con delle borse di studio consegnate grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e del ristorante McDonald’s cittadino.

Grande festa nei giorni scorsi a Verano Brianza dove, all’interno della kermesse natalizia “Aspettando il Natale 2025”, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio ai ragazzi veranesi.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati:

– Emma Parravicini – Liceo Linguistico M.K Gandhi Besana Brianza

– Giulia Rinallo – Istituto comprensivo N. Mandela Verano Brianza

– Lisa Brenna – Scuola media Salvo d’Acquisto Paina di Giussano

– Anita Malfer – Scuola media E. FERMI di Albiate

All’appuntamento erano presenti il Sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni, e Debora Nonnis e Stefano Galluccio, in rappresentanza del ristorante McDonald’s di Verano Brianza.

Il ristorante sostiene ormai da diversi anni la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, oltre ad essere parte attiva di svariate attività sociali e sportive sul territorio.

“Sono felice e orgoglioso di aver sostenuto anche quest’anno l’impegno dei giovani studenti veranesi, che si sono distinti nello scorso anno scolastico. Complimenti a questi ragazzi e alle loro famiglie. Auguro loro una meravigliosa prosecuzione degli studi con tante altre soddisfazioni come questa” ha dichiarato Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Verano Brianza, e di numerosi altri locali nelle province di Monza e Milano.

“Grazie a McDonald’s che è sempre accanto a chi raggiunge risultati di eccellenza. I ragazzi che abbiamo premiato oggi con la borsa di studio hanno avuto un percorso di eccellenza nello scorso anno scolastico e di questo siamo estremamente orgogliosi” ha dichiarato il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni.