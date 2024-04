Crolla una cassa acustica nella palestra della scuola

Crolla una cassa acustica durante l'ora di educazione fisica nella palestra della scuola. L'episodio nei giorni scorsi nel plesso della primaria Rodari di Seregno: per fortuna nessun ferito fra bambini e docenti presenti al momento del cedimento.

Crolla una cassa acustica in palestra

Poteva avere conseguenze serie il crollo a terra di una cassa acustica fissata al muro della palestra della scuola primaria Rodari in via Pacini. All'improvviso ha ceduto il fissaggio al muro, a circa due metri e mezzo d'altezza, e l'altoparlante è caduto al suolo insieme alla pesante griglia di protezione. Dopo il botto allarme fra i presenti, ma nessun ferito.

L'intervento del personale del Comune

Sul posto è accorso il personale dell'ufficio Lavori pubblici del Comune per mettere in sicurezza la palestra e assicurare un'altra grata metallica ammalorata. Le aree sottostanti alle casse acustiche sono state interdette per precauzione, mentre è rimasta agibile la parte centrale della palestra per la regolare attività sportiva. I quattro altoparlanti si trovano agli angoli dell'impianto sportivo, utilizzato anche da altre associazioni oltre l'orario scolastico.

La preside: "Un evento imprevedibile"

"E’ stato un cedimento improvviso e in precedenza non c’erano stati segnali di eventuali problemi – ha spiegato la dirigente scolastica, Fiorella Mancuso, che ha subito inviato una comunicazione ai genitori - Il Comune è intervenuto immediatamente e non lo poteva fare prima perché non c’era mai stata alcuna segnalazione di pericolo: né dal personale della scuola, né dalle altre associazioni che utilizzano la palestra dopo l’orario scolastico e nemmeno dai genitori. E’ stato un evento imprevedibile, che non si può ascrivere alla responsabilità di alcuno".

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale.