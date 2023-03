Al via dall'1 al 30 aprile le iscrizioni agli asili nido comunali di via Adamello e via Diaz a Desio per l’anno educativo 2023/2024.

Da inizio aprile al via le iscrizioni agli asili nido comunali di Desio

Per i bambini nati dall'1 gennaio 2021 al 30 aprile 2023, le iscrizioni possono essere presentate online, accedendo allo sportello telematico, tramite la propria identità digitale SPID o CIE/CNS; ma anche scaricando il modulo e inviandolo via email a protocollo@comune.desio.mb. it.

Inoltre si può consegnare il modulo a mano presso SpazioCOMUNE – Sportello polifunzionale del cittadino (Corso Italia angolo Via Gramsci, dal lunedì al venerdì dalle 8:30alle12:30, il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30). Infine sono disponibili copie cartacee del modulo sono disponibili presso SpazioCOMUNE.

Assistenza

Per l’assistenza alla compilazione online è possibile contattare SpazioCOMUNE al numero 03623921, oppure per info generali la Segreteria scuole infanzia allo 0362392305.

Cosa allegare alla domanda

Alla richiesta vanno contestualmente allegati la Certificazione del datore di lavoro, la Certificazione delle avvenute vaccinazioni e ogni altro documento che valga a far rilevare particolari requisiti preferenziali del bambino o della famiglia.

Le domande presentate nel periodo 1.05.2022/31.03.2023 e non accolte restano valide per l’anno educativo in corso 2022/2023. Devono invece essere ripresentate per l’anno educativo 2023/2024.

L’iscrizione dovrà sempre essere richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci e il modulo dovrà essere firmato da entrambi.

Le graduatorie verranno affisse alla bacheca della Segreteria dal 19 maggio.