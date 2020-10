Da oggi le famiglie di Cesano Maderno che hanno i requisiti possono fare richiesta della misura Nidi Gratis. Si tratta di un contributo per sostenere i nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica e sociale che facilita l’accesso ai servizi per la prima infanzia con l’abbattimento delle rette di nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati coi Comuni.

Da oggi al via le domande per la misura Nidi Gratis a Cesano

Le domande possono pervenire da oggi a mezzogiorno fino alle 12 di venerdì 13 novembre (fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate) attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi di Regione Lombardia – piattaforma Bandi online – con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS oppure con lo SPID.

Le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le seguenti modalità:

– rivolgendosi a: nidigratisfamiglie2021@ regione.lombardia.it.

– chiamando il numero regionale dedicato: 02.67.65.04.50 (dal lunedì al giovedì 9:30 -12:30 e 14:30-16:30 il venerdì solo al mattino dalle 9:30 alle 12:30).o il Call Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.

Cosa occorre per fare domanda

La possibilità di usufruire della misura nidi gratis è inserita nel programma di inclusione sociale e lotta alla povertà regionale e consente l’azzeramento della retta di iscrizione agli asili nido per le famiglie in possesso dei requisiti richiesti:

avere figli iscritti a nidi e micro-nidi pubblici e/o privati comunali o convenzionati con i Comuni e ammessi alla Misura “Nidi Gratis – Bonus 2020/2021”;

avere un indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2020 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00;

avere una retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.

“Misura nidi gratis è un’opportunità alla quale l’Amministrazione Comunale ha aderito per agevolare le famiglie con basso reddito i cui figli frequentano l’asilo nido di cui è titolare il Comune, ossia la struttura Il Piccolo Principe di via S. Marco – ha puntualizzato l’assessore all’Istruzione Pietro Nicolaci.

