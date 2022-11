Da vice sindaco a sindaco dei ragazzi, promozione per Nicole Contento

Si sono svolte le elezioni, per il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

La nuova sindachessa

«Promozione» per Nicole Contento che è stata eletta come prima cittadina del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della scuola. La studentessa era già impegnata nell'attività "politica" della scuola: era infatti vice sindaco lo scorso anno.

Le elezioni

L’elezione si è svolta presso l’Aula consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Samuele Consonni. Nicole, avrà come suo braccio destro, con la carica di vicesindaco, Matilde Poletti.

Il sindaco uscente

I consiglieri presenti, prima delle votazioni, hanno seguito con attenzione ed un pizzico di emozione il discorso del sindaco uscente Federica Siciliano, che ha ringraziato la scuola, il comune, per avere potuto sperimentare un’esperienza formativa così importante: ciò le ha permesso di toccare temi come la pace, la guerra, i diritti, in un’ottica di inclusione e collaborazione, favorendo la sua crescita personale ed ha augurato a tutti di poter sperimentare la sua stessa esperienza.