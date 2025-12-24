Con nota del 17 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le iscrizioni alla prime classi. Ci sarà tempo dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 per iscrivere i figli alle scuole primarie per l’anno scolastico 2026/2027.
Dal 13 gennaio al via le iscrizioni alla scuola primaria
COME ACCEDERE PER LA RICHIESTA. Per inoltrare la domanda sarà necessario avere un’identità digitale: utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale inseriranno le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza e altro) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
LE ISCRIZIONI. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20 del giorno 14 febbraio 2026. Si possono effettuare in due modi: 1) online direttamente dai genitori nel periodo indicato; 2) online con assistenza del personale della scuola, presentandosi alla segreteria dell’Istituto Scolastico prescelto previo appuntamento:
-
Istituto AGNESI – Scuole Agnesi e Gavazzi: si può prenotare telefonicamente dal 13 gennaio 2026; gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e sabato 7 febbraio 2026 dalle ore 9 alle 12;
-
Istituto VIA PRATI – Scuole via Prati e U. Tagliabue: si può prenotare telefonicamente dal 13 gennaio 2026; gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e sabato 7 febbraio 2026 dalle ore 9 alle 12;
-
Istituto TOLSTOJ – Scuole Tolstoj e Dolomiti: la segreteria supporta l’utenza per eventuali consulenze a partire dal 13 gennaio 2026. E’ necessario prendere appuntamento al numero 0362626264, digitando INTERNO 1 o 2. Gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e per la mattinata di sabato 7 febbraio 2026.
All’atto dell’iscrizione i genitori che intendono avvalersi dell’assistenza delle scuole dovranno esibire il codice fiscale di entrambi e del figlio/a.
Ai fini dell’iscrizione, per il documento di riconoscimento personale del bambino, si richiede:
I genitori e i responsabili dell’obbligo scolastico che intendono iscrivere i bambini in una scuola diversa da quella del proprio bacino di utenza, dovranno presentarsi presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di competenza entro il termine delle iscrizioni per dichiarare la scuola prescelta, oppure inviare una comunicazione tramite email all’indirizzo dell’Istituto. Altrettanto vale per i genitori che intendono provvedere in proprio all’istruzione dei figli per dichiarare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Info:
-
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di via Agnesi – Dott.ssa Paola Signorini – ISTITUTO COMPRENSIVO VIA AGNESI – Direzione in Via Stadio 13 – Tel. 0362/392.314 – e-mail: mbic879001@istruzione.it / Scuole primarie: plesso Via Agnesi – plesso Gavazzi
-
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di via Prati – Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo – ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI – Direzione in Piazza Nenni 1 – Tel. 0362/392.316 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it / Scuole primarie: plesso Prati in Via dal Verme – plesso U. Tagliabue in Via S. Apollinare (Quartiere S. Giorgio)
-
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di via Tolstoj – Dott.ssa Gabriella Fracassi – ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TOLSTOJ – Direzione in Via Tolstoj – Tel. 0362/626.264 – e-mail: mbic878005@istruzione.it / Scuole primarie: plesso Via Tolstoj – plesso Via Dolomiti.