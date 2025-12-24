Dal 13 gennaio al via le iscrizioni alla scuola primaria

Con nota del 17 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le iscrizioni alla prime classi. Ci sarà tempo dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 per iscrivere i figli alle scuole primarie per l’anno scolastico 2026/2027.

COME ACCEDERE PER LA RICHIESTA

LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni dei bambini che compiono i sei anni d’età(da parte dei genitori o di chi ne fa le veci in quanto responsabili dell’obbligo scolastico) avvengono esclusivamente online tramite), al cui interno è presente il nuovo punto di accesso alle, con tutte le informazioni utili per la procedura:In base alla citata nota Ministeriale, possono essere iscritti alla prima classe anche i bambini. Per inoltrare la domanda sarà necessario avere un’: utilizzando le proprie credenziali(Sistema Pubblico di Identità Digitale),(Carta di identità elettronica),(Carta Nazionale dei Servizi) o(electronic IDentification Authentication and Signature). All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale inseriranno le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza e altro) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate. Si possono effettuare in due modi:direttamente dai genitori nel periodo indicato;, presentandosi alla segreteria dell’Istituto Scolastico prescelto previo appuntamento: