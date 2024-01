Dal 18 gennaio al via le iscrizioni alle scuole primarie di Desio, il Comune spiega le modalità

Anno nuovo, tempo di iscrizioni a scuola. Così anche a Desio dove il via alle iscrizioni online per le scuole primarie del territorio è fissato, come stabilisce una nota del Ministero dell'istruzione, per il 18 gennaio 2024 e fino al 10 febbraio 2024.

La nota del Ministrero del 12 dicembre stabilisce che le iscrizioni dei bambini che compiono i sei anni d’età entro il 31 dicembre 2024 avvengano esclusivamente online tramite la Piattaforma Unica https://unica.istruzione.gov. it/it, al cui interno è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la compilazione della procedura: https://unica.istruzione.gov. it/it/orientamento/iscrizioni.

Come fare le iscrizioni

Le iscrizioni si possono fare in due modi: online direttamente dai genitori nel periodo indicato oppure online con assistenza del personale della scuola, presentandosi alla segreteria dell’Istituto Scolastico prescelto previo appuntamento:

• Istituto AGNESI (Scuole Agnesi e Gavazzi): la consulenza può essere prenotata telefonicamente al numero 0362392314 a partire dal 18 gennaio 2024; gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 e sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

• Istituto VIA PRATI (Scuole Via Prati e U. Tagliabue): la consulenza può essere prenotata telefonicamente al numero 0362392316 a partire dal 18 gennaio 2024; gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 e sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 09:00 alle 12:00;

• Istituto TOLSTOJ (Scuole Tolstoj e Dolomiti): la segreteria supporta l’utenza per eventuali consulenze a partire dal 18 gennaio 2024. E’ necessario prendere appuntamento telefonico al numero 0362626264, digitando INTERNO 1 o 2. Gli appuntamenti verranno fissati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e per la mattinata di sabato 3 febbraio 2024.

In base alla nota Ministeriale, possono essere iscritti alla prima classe anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2025. All’atto dell’iscrizione i genitori che intendono avvalersi dell’assistenza delle scuole dovranno esibire il codice fiscale di entrambi e del figlio/a.