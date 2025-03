Da martedì 1 aprile a mercoledì 30 è possibile chiedere l'iscrizione presso gli asili nido comunali di via Adamello e via Diaz a Desio, per bambini dai tre mesi ai tre anni di età e fino al termine dell’anno d’attività prima dell’inserimento presso la scuola dell’infanzia.

Dall'1 aprile al via le iscrizioni agli asili nido comunali

Le domande di iscrizione possono essere presentate secondo diverse modalità:

- il modulo di iscrizione è disponibile attraverso lo SPORTELLO ONLINE (iscrizione con SPID/CIE/CNS);

Per assistenza alla compilazione online è possibile prendere APPUNTAMENTO:

con l'Ufficio SpazioComune telefonicamente al numero 0362/392.1 tasto 1 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello;

con la facilitatrice digitale accedendo a questo link: Effettua prenotazione con AFOL Monza Brianza e selezionare Punto di facilitazione di Desio. Il Punto di Facilitazione digitale è presente all’ingresso A del Comune di Desio.

- tramite l’indirizzo e-mail protocollo@comune.desio.mb.it o via PEC a protocollo.comune.desio@ legalmail.it, allegando documento di identità e i documenti necessari;

- presso lo sportello SpazioCOMUNE, senza appuntamento, con consegna a mano del modulo compilato, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30) .

Si accetteranno domande pervenute successivamente (da maggio a marzo), che verranno valutate solo nell’eventualità in cui le graduatorie in vigore fossero esaurite. La domanda ha validità annuale e la graduatoria sarà stilata entro il 30 maggio.

Orari del nido

Il funzionamento dell’asilo nido è compreso fra le 7.30 e le 16.00 per 5 giorni settimanali, il servizio è aperto da settembre a luglio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, per le festività segue il calendario scolastico regionale.

È previsto un servizio aggiuntivo dopo l’asilo dalle ore 16 alle 18 l’iscrizione avverrà tramite apposito modulo e potrà essere accettata solo se comprovata l’effettiva necessità di fruirne, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro attestante gli orari lavorativi nella fascia indicata. È inoltre possibile la frequenza part-time del servizio su richiesta scritta e motivata da parte dei genitori, inviata alla segreteria all’atto dell’ammissione al nido.

Come informarsi

Asili nido comunali

via Adamello, telofono 0362/392.308

via Diaz, telefono 0362/62.49.54

Segreteria Settore Scuola dell'Infanzia

via Novara, 5 – Desio

Telefono 0362/392.305

e-mail: segreteriascuoleinfanzia@ comune.desio.mb.it