Dalla Regione 110 mila euro per la nuova mensa scolastica di Roncello: i fondi serviranno per la Scuola primaria Giovanni Paolo II che sarà anche oggetto di un adeguamento antisismico e strutturale.

Dalla Regione 110 mila euro per la nuova mensa scolastica di Roncello

“Si tratta di fondi – spiega il consigliere regionale Alessandro Corbetta – che consentiranno al Comune di poter realizzare una struttura più capiente di quella prevista, aggiungendo i fondi regionali ai 350 mila euro già inseriti dall’Ente comunale nel Documento Unico di Programmazione”.

“L’opera consentirà di mettere a disposizione dei cittadini un numero maggiore di aule scolastiche, ricavate negli spazi della vecchia mensa. Si tratta di un’esigenza indifferibile, causata dal maggior numero di alunni, alla quale si sta dando una risposta concreta ed efficace”.

“Inoltre, sempre riguardo alla medesima Scuola Primaria, Regione Lombardia finanzierà con la somma di 200 mila euro la messa in sicurezza per quanto riguarda l’adeguamento antisismico e strutturale dell’edificio”.

“In questo momento – dichiara il Sindaco di Roncello, Cristian Pulici – il supporto della Regione Lombardia al nostro Comune va considerato fondamentale, in quanto ha dato una risposta immediata al territorio attraverso il piano Fontana. Grazie anche ai contributi stanziati dalla Regione, i cittadini di Roncello hanno la possibilità di avere una scuola sicura antisismica e con una nuova mensa, la cui realizzazione permetterà di ampliare gli attuali spazi didattici”.

