Desio: il parco giochi di via Vico assegnato in gestione alla scuola Gavazzi. I piccoli studenti della scuola primaria potranno fare ricreazione e giocare all’aria aperta, superando così la carenza di spazi esterni della loro scuola.

Nei prossimi giorni il parco giochi di via Vico/Cervi verrà assegnato in gestione temporanea alla scuola Gavazzi di via Diaz.

Diventerà uno spazio, collegato da un cancello al cortile interno, in cui i piccoli studenti della scuola primaria potranno fare ricreazione e giocare all’aria aperta, superando così la carenza di spazi esterni della loro scuola.

“Per ragioni di sicurezza e di sconsigliate promiscuità tra cittadini e studenti – fa sapere l’Amministrazione comunale – il parco verrà quindi precluso a chiunque non faccia parte della scuola per tutta la durata della sperimentazione, legata evidentemente all’emergenza covid. Siamo consapevoli che questa decisione genererà qualche disagio a chi sfruttava abitualmente quel verde e quella area giochi. Purtroppo, come, è un periodo storico di sacrifici per tutti”.

I cittadini potranno continuare a beneficiare degli spazi aperti presso il parco della Resistenza di via f.lli Cervi e del nuovo parco di via Galli. Entrambi distano poche decine di metri dal giardino di via Vico.

