Desio: ok ai rimborsi per le rette e i servizi scolastici non fruiti

E’ di circa 30.000 euro la stima totale che permetterà di rimborsare alle famiglie le rette scolastiche e i servizi non fruiti nel periodo di chiusura delle scuole a causa del Coronavirus , ovvero dallo scorso 24 febbraio.

Nel dettaglio le rette dei servizi educativi di trasporto e pre/post scuola saranno rimborsate ad ogni utente che ne farà richiesta per la parte corrispondente al periodo non fruito dallo scorso 24 febbraio. Il rimborso non riguarderà il servizio mensa, in quanto il pagamento di tale servizio è connesso alla sua effettiva fruizione.

Per le scuole della prima infanzia

Le rette dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia (asili nido Comunali via Adamello e via Diaz e Scuola dell’infanzia Comunale via Novara) non verranno emesse per i mesi di sospensione delle attività. Alle rette del mese di febbraio verrà applicato uno storno, relativo alla settimana non fruita dal 24 al 28.

“Azioni nell’interesse collettivo”

“In questa situazione di emergenza – dichiara il Sindaco Roberto Corti – dopo aver sospeso o posticipato tutti i pagamenti, stiamo progressivamente definendo le azioni da mettere in campo, anche seguendo le indicazioni ministeriali di volta in volta emanate. Questi sono i primi provvedimenti definitivi, ma a seguire ce ne saranno altri. Non ci piace fare demagogia e proclami, ma agire con rettitudine e buon senso, nell’ottica dell’interesse collettivo”. Indicazioni nelle prossime settimane “L’Amministrazione comunale – spiegano l’Assessore alle Politiche scolastiche e formative Giorgio Gerosa e L’Assessore alle Politiche per l’Infanzia Cristina Redi – ha deciso di venire incontro alle famiglie a seguito della chiusura dei servizi per contenere la diffusione del covid19. Stiamo attivando tutte le misure necessarie per garantire un futuro ai nostri servizi educativi e a quelli per la prima infanzia. Nelle prossime settimane saranno date indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso”.