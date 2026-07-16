Un nuovo e fondamentale tassello si aggiunge alla rete dei servizi educativi di Desio. La Giunta Comunale, con delibera dello scorso 13 luglio, ha espresso parere favorevole all’attivazione di una Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “San Giorgio”. Il provvedimento è frutto di una scelta strategica inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, che prevede l’istituzione di almeno una “classe primavera” per rispondere alla crescente domanda delle famiglie e contrastare il fenomeno delle liste d’attesa nei nidi.

Desio potenzia i servizi per l’infanzia: via libera alla nuova “Sezione Primavera” alla San Giorgio

Il progetto nasce da una condivisa sinergia istituzionale tra l’Amministrazione Comunale, la Comunità Pastorale e la Scuola “San Giorgio”. Si tratta di un modello di sussidiarietà e collaborazione volto a garantire la tenuta del sistema integrato 0-6 anni, promuovendo un percorso formativo continuo e organico che accompagni i bambini dai primi passi fino all’ingresso nella scuola primaria. La Sezione Primavera si configura infatti come un “servizio ponte” per i piccoli dai 24 ai 36 mesi, offrendo un ambiente pedagogico specifico, flessibile e attento ai ritmi di crescita individuali, facilitando il passaggio graduale dal nido alla scuola dell’infanzia.

Le parole del Sindaco

Il Sindaco Carlo Moscatelli:

“Con l’attivazione di questo servizio alla San Giorgio non stiamo solo aprendo una nuova classe, ma stiamo attuando una visione precisa della nostra città. Sostenere attivamente la Parrocchia in questo percorso significa riconoscere il valore sociale ed educativo delle realtà paritarie. Questa scelta, programmata nel nostro DUP, ci permette di offrire alle famiglie desiane soluzioni di qualità a costi calmierati, migliorando drasticamente la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

L’intervento dell’Assessora

“L’Amministrazione Comunale crede fermamente nella qualità pedagogica di questa proposta – sottolinea l’Assessora alle Politiche Scolastiche e Infanzia Jenny Arienti – Il nostro parere favorevole è vincolato alla verifica di rigorosi requisiti strutturali e gestionali, proprio perché vogliamo che questo ‘ponte’ verso l’infanzia sia un’esperienza di eccellenza. Rafforzando il sistema 0-6 anni, garantiamo ai bambini una continuità ambientale e relazionale, favorendo uno sviluppo armonioso della loro autonomia”.

Il contributo della comunità educativa

“L’apertura della Sezione Primavera – commenta Monsignor Mauro Barlassina, responsabile della Comunità Pastorale di Desio – rappresenta un importante investimento educativo per la nostra comunità. Vogliamo offrire alle famiglie un servizio di qualità che accompagni i bambini in un percorso di crescita sereno, nel rispetto dei loro tempi e delle loro esigenze, rafforzando la continuità educativa dai due ai sei anni”. “La Sezione Primavera è un’opportunità preziosa per accompagnare i bambini in una fase molto delicata della loro crescita – aggiunge Rossana Lavelli, coordinatrice della scuola – Il nostro obiettivo è offrire un ambiente sereno, accogliente e ricco di stimoli, nel quale ogni bambino possa sentirsi ascoltato, valorizzato e sostenuto nello sviluppo della propria autonomia. Attraverso il gioco, la relazione e attività pensate per la loro età, favoriremo una crescita armoniosa, costruendo insieme alle famiglie un percorso educativo condiviso e di fiducia”.

Informazioni e preiscrizioni

Per rendere effettivo il servizio a partire dal mese di settembre 2026, è necessario il raggiungimento di almeno dieci iscritti. Le famiglie interessate possono presentare la domanda di preiscrizione entro il 20 luglio 2026.

I moduli e le informazioni di dettaglio sono disponibili presso la segreteria della Scuola “San Giorgio” in via Sant’Apollinare 6 (Tel. 0362 309342) o tramite l’indirizzo e-mail: maternasangiorgio@tiscali.it.