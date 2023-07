Si diploma a 59 anni e corona il suo sogno

Roberto Sofia di Seregno ha coronato il suo sogno: ha superato l'esame di Maturità all’istituto Hensemberger di Monza, con valutazione 69, e ha conseguito il tanto desiderato diploma. Aveva terminato la terza media nel 1978.

Lavora all'istituto Meroni

La bella storia di Roberto Sofia, neo diplomato all'età di 59 anni. E' stato falegname alla Redal di Camisasca, quindi chiusa l’azienda seregnese di mobili, operaio alla catena di montaggio all’Autobianchi di Desio. Ha svolto tanti altri lavori: due anni al Comune di Limbiate come camionista della nettezza urbana, poi al servizio di diversi autotrasportatori, nel 2000 è riuscito a inserirsi nel mondo della scuola come collaboratore, dapprima al Bassi poi al Comprensivo di Triuggio e quindi al Majorana di Cesano. Dal 2007 è stabile all'istituto Meroni di Lissone. Roberto Sofia è sposato ed è papà di Emma, 26 anni, e Mirko, 20.

Si diploma a 59 anni

"Con il conseguimento del diploma ho vinto la mia sfida personale - ha spiegato Roberto Sofia, con comprensibile soddisfazione - Ora intendo rimanere nell’ambito scolastico in qualità di tecnico, anche se per motivi di salute mi piacerebbe approdare in un ufficio". Per il suo successo scolastico il seregnese ringrazia i tanti insegnanti incontrati nel corso degli anni e, in particolare, "la mia collega di lavoro Carmen Colonna che mi ha supportato nell’ultimo anno di quinta superiore e tutti i miei compagni di classe".

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale.