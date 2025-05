Ben 50 alunni alle fasi territoriali su un totale di 1066 su scala nazionale. Un record assoluto, non il primo, raggiunto dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Banfi di Vimercate.

Dove c’è Informatica c’è... il liceo «Banfi»

Sono i numeri delle gare territoriali di Informatica, tenutesi nelle scorse settimane, che vedono ancora una volta in cima alla classifica i ragazzi dell’istituto superiore di via Adda.

Dopo aver avuto accesso alla selezione dei 2.545 giovani geni del computer su scala nazionale, i «banfini» hanno superato un ulteriore taglio riservato ai 1.066 che hanno raggiunto la menzione d’onore su «Algo.Badge».

Ben 50 i rappresentanti del Banfi, la scuola con più studenti in gara in tutta Italia, tenendo conto che solo 7 hanno raggiunto la doppia cifra. Il tutto con punteggi migliori ripstto a quelli del passato. In 17 tra studentesse e studenti si sono infatti piazzati nei primi 18 posti del distretto Lombardia 2 (province di Monza e Varese). Di questi 7 si soni qualificati per la finale nazionale. Si tratta di: Nicholas Bamber, Roberto Bozzini, Davide Raffaele, Lara Sacchetto, Gaia Gargiulo, Matteo Mandelli, Emma Jung. In attesa dei ripescaggi che potrebbero rimettere in gioco anche altri studenti (almeno un paio).

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

«Siamo veramente soddisfatti dei risultati conseguiti - ha commentato il docente Paolo Mazza - Segnaliamo l’alto numero di giovani studenti che hanno partecipato e i loro ottimi risultati, a testimonianza della vitalità del nostro laboratorio, che ogni anno vede la partecipazione di un numero sempre più nutrito e motivato di ragazzi»

Da ricordare che a marzo, a Bologna, nella gara a squadre il Banfi ha avuto accesso all’ottava finale consecutiva, ottenendo il premio per la migliore squadra di informatica del biennio italiana, e il premio per la migliore squadra femminile di Informatica.