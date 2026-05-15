Fronteggiare la dispersione scolastica, contribuire a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, formando le competenze di cui le imprese hanno bisogno per essere maggiormente competitive. Con questo obiettivo l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale ha donato oggi due borse di studio alla Cooperativa Sociale In-Presa di Carate Brianza, a sostegno del percorso formativo di due studenti del Corso per Operatore Meccanico.

Due borse di studio da Assolombarda per il Corso Operatore Meccanico

“Sostenere In-Presa è per noi un impegno che portiamo avanti con convinzione da ormai otto anni – ha affermato Francesca Sironi, vicepresidente Advisory Board Assolombarda per il Sociale – In questo lungo percorso, abbiamo avuto il privilegio di vedere come un supporto concreto possa cambiare radicalmente la vita di molti giovani, offrendo loro non solo una formazione tecnica di qualità, ma una reale opportunità di riscatto e di inserimento nel mondo del lavoro. L’attività dell’Advisory Board nasce proprio qui, dalla volontà di creare “ponti” tra il tessuto produttivo e le realtà del territorio che lavorano con i giovani e la formazione delle loro competenze. Vedere questi ragazzi trasformarsi in professionisti qualificati e pronti a entrare nel mondo del lavoro è la prova che, quando si investe sulla persona e sulle sue potenzialità, i risultati sono straordinari sia per il singolo che per l’intera comunità. Come Advisory Board abbiamo voluto creare insieme a In Presa il corso per operatori meccanici. Una formazione triennale che al secondo ciclo ha raddoppiato gli iscritti passando da 62 ragazzi per il primo ciclo a 136 per quello che si conclude quest’anno. Dei ragazzi diplomati del primo ciclo, alla fine del terzo anno, più della metà ha trovato lavoro. Un successo che per noi significa contribuire concretamente a rispondere da un lato al bisogno delle nostre imprese di trovare profili competenti e dall’altro al desiderio di tanti giovani di progettare il proprio futuro con dignità e professionalità. Continueremo a lavorare affinché nessuno resti indietro”.

Il dettaglio del corso

Il Corso per Operatore Meccanico, proposto secondo la modalità duale, offre un approccio formativo flessibile adatto a ragazzi che hanno interrotto il percorso scolastico e coerente con le esigenze imprenditoriali del territorio: il percorso prevede che il 50% del monte ore si svolga direttamente in azienda (495 ore su 990), in modo da qualificare l’esperienza lavorativa. L’area meccanica di In Presa ha registrato una crescita significativa, passando da 62 iscritti nell’anno scolastico 2023/2024 a 136 nell’anno 2025/2026, con un incremento del 119%.

“La donazione di queste due borse di studio per la formazione di operatori meccanici rappresenta un segnale concreto della volontà di investire nel futuro del nostro territorio – ha sottolineato Matteo Parravicini, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda. Questa iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno costante di Assolombarda nel sostenere i giovani, aiutandoli a orientarsi con consapevolezza nel proprio percorso di studi e progettando percorsi di formazione che ricalchino fedelmente le esigenze delle imprese”.

I dati emersi dall’analisi del nostro Centro Studi sui fabbisogni professionali 2025 sono inequivocabili: a Monza e Brianza la difficoltà di reperimento dei profili sfiora il 53%. Le imprese non trovano il 75% degli operai specializzati e l’85% delle figure specifiche come i saldatori. Anche nel settore del legno, eccellenza della nostra area, gli operai sono irreperibili nel 65,8% dei casi.

Collaborazione e impatto sul territorio

Il percorso formativo si sviluppa inoltre in collaborazione con le imprese del settore, che contribuiscono alla formazione degli studenti anche attraverso lezioni tenute dai propri dipendenti. In questo modo, il corso favorisce l’acquisizione di nuove competenze e la formazione di profili professionali aggiornati e facilmente inseribili nel mercato del lavoro.

“La collaborazione virtuosa con Assolombarda — ha affermato Chiara Frigeni, dirigente scolastico di In-Presa — ci conferma nel nostro impegno ad offrire a oltre seicento ragazzi una strada affinché nessuno si perda. Per progettare e sostenere una proposta formativa qualificata e personalizzata sulle esigenze di ogni studente è necessario uno sforzo condiviso e un lavoro di rete sul territorio, che Assolombarda sostiene ormai da otto anni”.

Questa azione virtuosa che mette in rete In-Presa con l’impegno sociale di Assolombarda ha un impatto concreto: garantisce continuità nel percorso educativo, accesso a strumenti di lavoro di qualità e una maggiore attenzione all’apprendimento delle competenze, favorendo un inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro.