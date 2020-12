Limbiate vanta due studentesse “eccellenti” premiate con le borse di studio messa a disposizione dalla Fondazione Bracco nel

progetto “Diventerò”.

Borse di studio: due limbiatesi premiate dalla Fondazione Bracco

Il progetto è stato attivato diversi anni fa dalla Fondazione sul territorio delle Groane e il Comune di Limbiate vi ha aderito dal 2018, promuovendo l’iniziativa per convincere i suoi studenti a presentare la propria candidatura, poi sottoposta al vaglio della commissione giudicatrice di cui fanno parte tutti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali coinvolte.

Questo lavoro di promozione ha dato i suoi frutti, visto che nel 2018 le candidature limbiatesi sono state 4, nel 2019 sono state 17 e nel 2020 sono state 24. L’assegnazione delle borse di studio, dodici in totale (quattro per il triennio umanistico, quattro per il triennio scientifico e quattro per il biennio) su 118 domande pervenute, ha visto la premiazione di due studentesse di Limbiate, una del triennio umanistico e la seconda del biennio. Grande la soddisfazione dell’assessore all’Istruzione Agata Dalò, membro della commissione per conto del Comune di Limbiate, che sottolinea come questi riconoscimenti siano una conferma dell’ottima preparazione didattica e culturale dei giovani limbiatesi.

Per lo stato di emergenza sanitaria non sarà possibile effettuare la festa di premiazione ufficiale per i vincitori dei premi, del valore di 3.000 euro (ciascuna borsa di studio per il triennio) e di 3.500 euro (per il biennio).

