Due milioni di euro per sostenere le scuole del territorio

Uno stanziamento di 2 milioni di euro per sostenere le scuole del territorio attraverso l’attivazione di servizi, l’avvio di progetti e di interventi di manutenzione dei plessi scolastici. È questo l’accordo per il diritto allo studio approvato dalla Giunta comunale di Vimercate nella seduta di mercoledì 11 settembre a Palazzo Trotti che in termini economici corrisponde ad un investimento di 2.009.753 euro.

L’accordo per il Diritto allo Studio relativo all'annualità 2024-2025 è un articolato strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale - come ogni anno - programma le azioni per l'educazione e la formazione a favore degli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado di Vimercate.

La somma, in linea con quella delle annualità precedenti, conferma dell'attenzione da sempre dedicata al mondo della scuola, per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, favorire le innovazioni educative e didattiche, oltre che a supportare i giovani nel percorso di orientamento

scolastico e professionale.

L’accordo servirà per supportare le attività dei 2.464 alunni iscritti alle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo Manzoni e Don Milani oltre che ai 244 delle tre Scuole Paritarie e delle 59 bambini che frequentano le due sezioni primavera.

Le voci dell'accordo

Molte le voci che compongono l’accordo. I contributi a supporto dell’attività educativa e al sostegno della progettualità che saranno utilizzati per i progetti relativi all’introduzione e potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese, alla promozione della salute, all’educazione civica alla

legalità e progetto di educazione sentimentale e all’affettività.

Spazio anche al sostegno dell’attività motoria, all’orientamento scolastico e alla facilitazione linguistica e di mediazione linguistica-culturale.

Inoltre, fra gli interventi sostenuti dall'Amministrazione Comunale rientrano il servizio di trasporto urbano, e il trasporto scolastico per i disabili, ristorazione (350 euro), acquisto di materiale didattico e di arredi scolastici, fornitura di libri di testo alle Scuole primarie (40mila euro). Alcune azioni saranno specificatamente mirate a garantire pari opportunità formative: dai contributi per le scuole dell'infanzia paritarie, all'organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Agli alunni stranieri sarà assicurata accoglienza, inserimento e supporto didattico.

Progetti con la Polizia locale, il MUST e l'Ufficio Sport

Sono poi previsti una serie di progetti in collaborazione con la Polizia Locale, il MUST (Museo del Territorio) e l’ufficio Sport. Confermato inoltre il riconoscimento al merito scolastico con novità. L’introduzione di un contributo economico per tutti gli alunni e le alunne vimercatesi che hanno conseguito nell’anno scolastico appena terminato la votazione massima pari a 10 o 10 e lode per le scuole secondarie di primo grado e a 100 o 100 e lode per le scuole secondarie di secondo grado.

Risorse destinate anche alla manutenzione degli edifici scolastici che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, sono oggetto di lavori e di manutenzione ordinarie e straordinarie.