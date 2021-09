E' Gabriella Fracassi la nuova dirigente del comprensivo Tolstoj, a Desio. Ha 41 anni e arriva da Roma, subentra a Patrizia Ferri che da quest’anno è in pensione. Guiderà l’infanzia e primaria di via Dolomiti, la primaria Tolstoj e la secondaria di primo grado Pertini.

Nuova dirigente alle scuole Tolstoj

Lascia l'Istituto comprensivo Francesca Morvilllo di Tor Bella Monaca, una periferia complessa romana, dove ha insegnato di Lettere alla secondaria di primo grado per sette anni, assumendo poi anche il ruolo di collaboratrice della dirigenza. Laureata in Lettere antiche, in precedenza ha insegnato per 12 anni in diverse scuole superiori e ancora prima nelle paritarie. A Desio, per lei è il primo incarico da dirigente. "La nomina è stata improvvisa, mi è stato comunicato il trasferimento il 25 di agosto, ma l’accoglienza che ho trovato a Desio è stata ottima" afferma.

Si augura di tornare presto alla normalità

Al momento la sua priorità è iniziare l’anno al meglio. Tra le novità da gestire, anche l’attuazione delle norme anti-Covid, anche se al momento non ha riscontrato alcuna criticità. Il suo augurio, per la sua nuova scuola, è quello di tornare il prima possibile alla normalità. "Avrei voluto fare il primo collegio docenti in presenza, anche perché avrebbe significato la fine di questo periodo critico, ma dobbiamo ancora osservare una serie di limitazioni - è il suo commento – La priorità deve essere quella di preservare le relazioni sia con gli alunni sia all’interno della comunità educante, è fondamentale. Mi auguro di mantenerle sempre vive, anche perché la scuola è fatta di persone".