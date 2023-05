Entra nel vivo il progetto #non rifiutarti

Studenti in azione con il Family Cai di Macherio e Vedano al Lambro per il progetto #non rifiutarti.

Progetto #non rifiutarti

"Conclusa la prima fase del progetto, quella all’interno delle classi, siamo ora nel pieno della fase 2: le ragazze e i ragazzi che hanno raccolto la chiamata all’azione stanno lavorando in gruppo nel proprio Comune per realizzare dei progetti con cui sensibilizzare concittadini e concittadine su aspetti legati al grande tema della sostenibilità - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - La chiamata all’azione è stata presa molto sul serio. Così i ragazzi e le ragazze delle scuole medie dei Comuni di Biassono, Macherio e Vedano al Lambro che hanno deciso di raccogliere la sfida lanciata loro dalla lezione spettacolo di Marco Cortesi nelle classi, viaggiano veloci verso la fase di realizzazione dei loro progetti".

#non rifiutarti: educazione ambientale

Si tratta della seconda fase del progetto #nonrifiutarti – Green Project: il progetto di educazione ambientale 2023 del Family Cai Macherio-Vedano in collaborazione con Cooperativa Ecosviluppo e Fatti di Montagna e con l’importante contributo di BrianzAcque. Dopo la lezione di Marco, i ragazzi hanno ricevuto un invito per trovarsi in orario extrascolastico ciascuno nel proprio Comune. All’appuntamento c’era sempre Nicole ad attenderli con alcuni volontari della sezione Cai di riferimento. Nicole Personeni è educatrice ambientale di Ecosviluppo. Con lei i tre gruppi formatisi hanno quindi iniziato a ragionare e lavorare, trovandosi più volte, su come trasformare gli stimoli ricevuti in fatti concreti sul territorio. "È straordinario che ragazzini delle medie prendano così sul serio il dedicare molto tempo per provare a migliorare il luogo dove vivono e sensibilizzare i concittadini sulle tematiche della sostenibilità".

Tre Comuni e quattro progetti legati alla sostenibilità

La sostenibilità è stata affrontata ad ampio raggio, anche in modo non scontato e questo ha fatto sì che, in piena autonomia, ogni gruppetto abbia deciso di lavorare e progettare su un tema differente.

Vedano al Lambro

Vedano al Lambro: cibo, tra spreco alimentare e impronta ecologica. "A Vedano hanno trovato molto importante ragionare e sensibilizzare sul tema del cibo, che riguarda la quotidianità di tutti. Hanno lavorato per comprendere l’impatto che ha la produzione e il consumo del cibo e quanto lo spreco sia un qualcosa che non dovrebbe mai lasciarci indifferenti. Per spiegarlo e per aiutare i loro compagni di scuola delle classi prime (medie) a orientarsi in questi argomenti e quindi a compiere scelte consapevoli, hanno organizzato una gara di orienteering. La gara sarà in orario scolastico martedì 6 giugno all’interno del Parco di Monza".

Biassono

Biassono: la casetta dell’Usa-tu. "I ragazzi di Biassono si sono posti il problema di come evitare che tantissimi oggetti che riempiono le nostre case diventino rifiuto prima del tempo o semplicemente giacciano inutilizzati quando altri potrebbero invece usufruirne evitando l’acquisto di un prodotto nuovo. Hanno così progettato e costruito, utilizzando rigorosamente legname di riciclo e con l’aiuto di Dario Brivio di Studio Apeiron, la casetta dell’Usa-tu. Si tratta di una casetta all’interno della quale si potrà lasciare ciò che non si usa più e prendere un altro oggetto di cui invece si ha bisogno. La prima casetta sarà installata all’interno della scuola e inaugurata sabato 27 maggio".

Macherio

Macherio: inquadriamo il problema. "A Macherio, essendo il gruppo numeroso, hanno deciso di dividersi in due sottogruppi di lavoro.

Il primo ha lavorato sull’importanza di lasciare i luoghi in cui viviamo e che attraversiamo puliti: non abbandonando rifiuti e ripulendo dallo sporco che troppo spesso si trova anche in quelle zone verdi in cui ci piacerebbe godere solo della bellezza dell’ambiente. Per fare questo in modo concreto hanno organizzato una gara di plogging in occasione della giornata comunale del Verde pulito e nella stessa zona hanno lasciato un’installazione chiamata “Inquadriamo il problema”. Si tratta di due grandi cornici attraverso cui osservare l’ambiente che

sta dietro esse. Attraverso una delle due si vede un mondo opaco: l’effetto è di sporco e inquinato. La domanda che ci pongono è: in quale mondo vogliamo vivere? L’installazione rimarrà lungo il “sentiero delle valli” fino a fine giugno 2023".

Macherio bis

Macherio: l’acqua è preziosa! "Il secondo sottogruppo di Macherio si è concentrato su un tema di grande attualità: l’acqua. Hanno capito quanto sia prezioso questo elemento e quanto sia sbagliato dare per scontato che esca dai nostri rubinetti. Il loro desiderio era coinvolgere in queste riflessione i compagni più piccoli che arriveranno l’anno prossimo nella loro scuola media: hanno preparato un lavoro che consegneranno ufficialmente alle attuali classi quinte della scuola elementare lunedì’ 5 giugno. Si tratta di un gioco che aiuti loro comprendere molte questioni legate al tema acqua e un video con l’intervista a Enrico Boerci, presidente di Brianzacque. Ciò che hanno chiesto a Boerci è sicuramente molto interessante per chiunque".

Il proseguo del progetto #non rifiutarti

"Intanto si pensa già alla fase 3 del progetto. Il 2 luglio, Giornata Regionale Lombarda delle Montagne, ci sarà una gran conclusione tutti

insieme, questa volta uscendo dai tre comuni e spostandosi in montagna. Perché in montagna? "Come ci ha spiegato Nicole nel podcast, dobbiamo abituarci a intendere città e montagna come complementari in un sistema fatto di relazioni. Così i ragazzi dopo essersi focalizzati sul concreto del loro piccolo territorio rialzeranno gli sguardi e cercheranno di comprendere queste relazioni. È così anche concretamente: alzando lo sguardo verso nord da Biassono, Macherio e Vedano si vedono le Grigne, le Prealpi lombarde a cui questi territori sono storicamente legati. Cosa avverrà? Come? Seguiranno aggiornamenti".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 maggio 2023.