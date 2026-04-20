Esperienza formativa all’estero per cento studenti del Morante. L’attività, finanziata con fondi PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche e favorire l’apertura culturale dei partecipanti
Cento studenti coinvolti
Un’importante esperienza di crescita personale e formativa ha coinvolto più di 100 studenti dell’Istituto Elsa Morante di Limbiate, in un progetto di mobilità internazionale che si è svolto tra Francia, Spagna, Germania e Irlanda.
Opportunità con i fondi europei
L’iniziativa, finanziata con fondi europei del PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche e favorire l’apertura culturale dei partecipanti, offrendo loro un contatto diretto con realtà scolastiche e sociali diverse. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno soggiornato presso famiglie ospitanti, vivendo un’autentica esperienza di immersione nella vita quotidiana dei Paesi visitati.
L’esperienza all’estero
Durante il periodo all’estero, i ragazzi hanno frequentato istituti locali, partecipato ad attività didattiche e culturali e visitato luoghi di interesse storico e artistico. Ogni destinazione ha offerto spunti diversi: dalla ricchezza culturale della Francia, al clima accogliente della Spagna, dall’organizzazione efficiente della Germania fino all’atmosfera dinamica e coinvolgente dell’Irlanda.
I coordinatori del progetto
Il progetto è stato coordinato dal professor Ciccarella Antonio, referente dell’iniziativa, che ha curato l’organizzazione e la gestione delle attività, affiancato e coadiuvato dal dirigente scolastico Sproviero Antonio. Non sono mancate le difficoltà iniziali, legate soprattutto alla lingua e all’adattamento a nuove abitudini, ma proprio queste sfide hanno contribuito a rafforzare l’autonomia e la capacità di adattamento degli studenti.
Bilancio positivo
“Il bilancio finale è decisamente positivo: i partecipanti sono rientrati con una maggiore consapevolezza, nuove competenze e uno sguardo più aperto verso il contesto europeo e internazionale, confermando il valore educativo di esperienze di questo tipo” hanno commentato gli organizzatori.