L'attività, finanziata con fondi PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche e favorire l’apertura culturale dei partecipanti

Esperienza formativa all’estero per cento studenti del Morante. L’attività, finanziata con fondi PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche e favorire l’apertura culturale dei partecipanti

Cento studenti coinvolti

Un’importante esperienza di crescita personale e formativa ha coinvolto più di 100 studenti dell’Istituto Elsa Morante di Limbiate, in un progetto di mobilità internazionale che si è svolto tra Francia, Spagna, Germania e Irlanda.

Opportunità con i fondi europei

L’iniziativa, finanziata con fondi europei del PNRR, ha avuto l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche e favorire l’apertura culturale dei partecipanti, offrendo loro un contatto diretto con realtà scolastiche e sociali diverse. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno soggiornato presso famiglie ospitanti, vivendo un’autentica esperienza di immersione nella vita quotidiana dei Paesi visitati.

L’esperienza all’estero

Durante il periodo all’estero, i ragazzi hanno frequentato istituti locali, partecipato ad attività didattiche e culturali e visitato luoghi di interesse storico e artistico. Ogni destinazione ha offerto spunti diversi: dalla ricchezza culturale della Francia, al clima accogliente della Spagna, dall’organizzazione efficiente della Germania fino all’atmosfera dinamica e coinvolgente dell’Irlanda.

I coordinatori del progetto

Il progetto è stato coordinato dal professor Ciccarella Antonio, referente dell’iniziativa, che ha curato l’organizzazione e la gestione delle attività, affiancato e coadiuvato dal dirigente scolastico Sproviero Antonio. Non sono mancate le difficoltà iniziali, legate soprattutto alla lingua e all’adattamento a nuove abitudini, ma proprio queste sfide hanno contribuito a rafforzare l’autonomia e la capacità di adattamento degli studenti.

Bilancio positivo