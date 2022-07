E' stato presentato il progetto di riqualificazione della ex scuola elementare Ferrario di Agrate Brianza. L’edificio, che è stato ceduto ad uso gratuito dal Comune di Agrate Brianza alla Provincia, sarà trasformato in un istituto superiore, nel circuito della rete scolastica provinciale. In particolare, verrà concentrato in questa nuova sede l’intero istituto superiore I.I.S. “V.Floriani”, che attualmente gravita su due distinte sedi nel Comune di Vimercate.

Ex scuola elementare ad Agrate, presentato il progetto che la trasformerà in un istituto superiore

Con un investimento di oltre 8,6 milioni - 5.650.000,00 fondi PNRR + €. 3.000.000,00 fondi Provincia MB (ASAM) - il progetto prevede la riqualificazione degli attuali 6 mila quadrati con la realizzazione di 33 aule e 17 laboratori, oltre alla formazione di spazi amministrativi, ricreativi e sportivi (palestra).

La nuova destinazione della ex elementare Ferrario è stata presentata al pubblico durante una seduta del Consiglio comunale di Agrate Brianza con l’intervento dei tecnici provinciali e del Direttore del settore Patrimonio Emanuele Polito.

Al momento è stata avviata la fase di verifica alla progettazione (validazione) propedeutica all’avvio della procedura di gara per la scelta dell’operatore economico (prevista entro fine luglio/agosto) che svilupperà sia la successiva fase progettuale (progetto definitivo ed esecutivo), che quella esecutiva (realizzazione dell’opera).

Entro settembre sarà pubblicato l’avviso pubblico sul sito della Provincia. Dal momento dell'avvio del cantiere i lavori dovrebbero terminare in 16 mesi.

Il sindaco aveva parlato di svolta epocale

Già nell'aprile scorso, quando era stata annunciata l'intesa per la cessione ad uso gratuito dell'ex scuola elementare, il sindaco di Agrate, Simone Sironi, aveva parlato di svolta epocale per il territorio agratese:

“Un’occasione imperdibile per la realtà agratese, per più ragioni - aveva detto Simone Sironi – Significa introdurre per la prima volta in paese un’offerta scolastica rivolta alla fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, innescando anche una svolta epocale per la visibilità e il ruolo del nostro paese nel bacino territoriale di riferimento, significa inoltre rigenerare un immobile esistente evitando il consumo di suolo correlato a nuove costruzioni, innescare ricadute positive in tema di collegamento e di trasporto extraurbano a vantaggio dell’intera collettività, gettare le basi per consolidare un più proficuo legame tra il mondo scolastico e il tessuto produttivo e imprenditoriale locale e, infine, inserire un tassello ulteriore nelle dinamiche di rivitalizzazione del centro storico”.