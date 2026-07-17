L'iniziativa è sostenuta dai Comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro

Il progetto Diventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello del lavoro.

Fondazione Bracco, 10 borse di studio con il progetto Diventerò

Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.

Il bando e le finalità

Nel contesto dell’impegno a promuovere l’etica della responsabilità, la dedizione nella ricerca e nell’innovazione, l’attenzione verso la persona, la tradizione nella formazione, nonché lo stretto legame tra le comunità, l’azienda e il territorio, la Fondazione Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging S.p.A. e le Amministrazioni Comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro bandisce un concorso per 10 borse di studio.

Le borse di studio

6 borse di studio riservate agli studenti del primo triennio o del ciclo unico nei primi 3 anni (3 per le discipline umanistiche e 3 per le discipline scientifiche) per un importo di € 3.000 ciascuna;

1 borsa di studio riservata agli studenti del primo triennio o del ciclo unico nei primi 3 anni, dell’importo di € 3.000 in memoria di Emilio Giudici, Sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990;

4 borse di studio riservate agli studenti del secondo biennio o del ciclo unico al 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea di indirizzo sia umanistico che scientifico con preferenza per le materie scientifiche, per un importo di € 4.000;

Tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Modalità di partecipazione

Le domande di ammissione, corredate dei documenti citati nel bando, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 15 ottobre 2026.

Informazioni

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.fondazionebracco.com.