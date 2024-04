Fuorisalone al Terragni di Meda, un successo

Si è tenuta nella serata di giovedì 18 aprile, al Centro di Formazione professionale G. Terragni di Meda, la terza edizione del Fuorisalone sul tema “Materia Natura” con particolare riferimento al riciclo e alla sostenibilità.

Gli ospiti presenti alla serata

L'evento è stato condotto dalla giornalista Francesca Mortaro, come le due edizioni precedenti. Dopo i saluti del presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, del presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Federico Romani, e dell’amministratore unico di Afol Monza e Brianza, Marcello Correra, è stato presentato, prima in collegamento con Chiara Mori, dal Salone del Mobile, e poi con Matteo Serratoni, il prototipo di “Spark l’ecopanchina”, realizzata come stage interno dagli studenti del primo anno dei corsi di falegnameria e informatica in collaborazione con le aziende “Riva Mobili d’Arte e Ventuno Design 02 di Sara Selmi”. A seguire, sono intervenuti Filippo Berto, Ceo dell’azienda Berto Salotti, in collegamento dal Fuorisalone, e Silvia Baldo, la referente dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, che ha messo a disposizione gli scarti del legno necessari alla realizzazione di Spark l’ecopanchina.

Presentata Spark l'ecopanchina

Gli alunni della 1 C del corso di falegnameria e della 1 A del corso d’informatica del Cfp Terragni di Meda hanno realizzato come stage interno SPark. SPark è il progetto di una panchina ecosostenibile realizzata con tronchi recuperati dall’Oasi Lipu di Cesano Maderno e che permette di ricaricare i dispositivi elettronici tramite l’energia solare. Nella parte alta del tronco principale ci sono dei pannelli solari che sono collegati a un regolatore di carica dotato di una porta Usb. Sul sito web di SPark possiamo localizzare la panchina più vicina, sapere se è occupata e se qualcuno sta utilizzando la porta Usb per ricaricare un dispositivo elettronico. Questo è possibile grazie ai sensori integrati nella struttura. Ad oggi gli alunni hanno creato due prototipi di SPark, uno esposto al Salone del Mobile 2024 di Milano e l’altro al Cfp Terragni di Meda e presentato in occasione del Fuori Salone 2024.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il Comune ha donato una macchina a sette assi

Macchinario innovativo di ultima generazione, nato due anni fa all'interno del Salone del mobile, è stato consegnato al Terragni per permettere ai ragazzi di collaborare più sinergicamente con tutte le aziende. Si tratta di una macchina a sette assi che il Comune di Meda ha donato alla scuola per il laboratorio di falegnameria.

Rinfresco offerto dai ragazzi del Cfp Pertini

Per i più piccoli, non è mancato l’intrattenimento, grazie a un'area bimbi e trucca bimbi a cura degli studenti dei corsi Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero. Per concludere al meglio la serata gli studenti del corso “Operatore delle produzioni alimentari lavorazione e produzione di pasticceria e prodotti da forno” del Cfp S. Pertini di Seregno hanno offerto un buffet.