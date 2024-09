Genitori e insegnanti nei panni di decoratori

Genitori e insegnanti delle scuole primarie "Aldo Moro" e "Sant'Andrea" di Biassono nei panni di decoratori.

Genitori decoratori

"Ringraziamo tutti i genitori che hanno aderito all'iniziativa "Coloriamo la scuola". Ieri mattina (sabato 14 settembre 2024) l'associazione Genitori di Biassono ha affiancato le insegnanti delle primarie "Aldo Moro" e "Sant'Andrea" per ridare colore ai cortili dei plessi. "Lunedì mattina i bimbi hanno trovato una scuola tutta colorata e tanti giochi nuovi da fare - sottolineano i referenti dell'Associazione Genitori - Sì, perché la creatività non è mancata: pista di macchinine, scacchiera, campana, tris, twister e non vogliamo svelare di più. Un grazie di cuore alle insegnanti per la grande partecipazione. E' stato bello sporcarsi con i colori".

L'Associazione Genitori

"L'Associazione Genitori e il corpo docenti della primaria dei due plessi hanno dato colore alle scuole - aggiungono i referenti dell'Associazione Genitori di Biassono - Ringraziamo i genitori e gli insegnanti che hanno partecipato con entusiasmo. Una mattinata divertente dove anche i grandi hanno potuto essere creativi".

