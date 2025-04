Giornata di pulizia per i bambini della "San Giorgio al Parco"

I bambini della scuola dell'infanzia "San Giorgio al Parco" di Biassono impegnati nella giornata di pulizia del territorio.

I piccoli della San Giorgio al Parco

I bambini della scuola dell'infanzia, che si trova a San Giorgio, frazione di Biassono, hanno dedicato una giornata alla pulizia della zona fattoria e all'ingresso di San Giorgio a Biassono. Armati di guanti e sacchi per i rifiuti, i piccoli hanno raccolto rifiuti ed erbacce, dimostrando un grande entusiasmo nel mantenere pulita la casa dei loro amici animali e una parte molto importante per la comunità.

Bambini entusiasti dell'iniziativa

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di tutta la scuola, è stata accolta con grande favore dalla comunità locale. I piccoli volontari hanno mostrato un forte senso di responsabilità e amore per l'ambiente, contribuendo a rendere il nostro parco un luogo più pulito e accogliente per tutti. "È stato meraviglioso vedere i bambini così coinvolti e desiderosi di fare la loro parte per la comunità" - ha dichiarato la direttrice della scuola - Queste attività non solo insegnano l'importanza della cura dell'ambiente, ma rafforzano anche il senso di appartenenza e collaborazione tra i nostri alunni".