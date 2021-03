Gli alunni della Manzoni creano “Milk monster”. Grazie alle conoscenze del progetto Erasmus, la 5 E ha composto dei robot in collegamento con gli studenti di Barcellona

Robot creati con contenitori del latte in tetrapak. Nonostante il progetto Erasmus KA2 sia concluso, non si ferma la voglia di sperimentare degli studenti della primaria Manzoni. Insieme alla scuola Octavio Paz di Barcellona, gli alunni di 5 E hanno realizzato un’ultima proposta insieme. A guidarli l’insegnante Barbara Venezia, affiancata dai colleghi responsabili Erasmus, Camilla Sigralli ed Enrica Cannonero.

Materiali di riciclo e programmazione a computer

Animati dall’entusiasmo e forti delle esperienze fatte finora, gli studenti, in concomitanza con gli studenti catalani, hanno creato una “globalbox” in modalità collaborativa. “Milk Monster” è stato realizzato in modalità Tinkering e concetti di programmazione con Micro:Bit. “Il robot è stato costruito riciclando un contenitore del latte in tetrapak ritagliato e assemblato con l’utilizzo di un templete preparato ad hoc – hanno spiegato le insegnanti – Tramite l’utilizzo di un servo motore e di una programmazione a computer, il nostro robot muoveva la mascella opportunamente costruita”.

Esperienza di condivisione e confronto

La collaborazione a distanza tra studenti di Bovisio e di Barcellona ha dato l’opportunità ai bambini di condividere l’esperienza e confrontarsi sulle difficoltà emerse nella realizzazione. I responsabili Erasmus hanno ricevuto il plauso della dirigente Fabiana Novello: “L’auspicio è che la collaborazione con la scuola di Barcellona possa proseguire in prossimi futuri scambi didattici visto il bel percorso svolto insieme”.