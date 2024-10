Gli alunni di Cesano Maderno accolti a Palazzo Pirelli. L'ospite a sorpresa è Capitan Ventosa

Una visita didattica all’insegna della partecipazione e con un ospite a sorpresa: l’hanno vissuta questa mattina, mercoledì 30 ottobre, gli alunni dell’ICS “Il Via Stelvio” di Cesano Maderno, ospiti a Palazzo Pirelli.

Nell’accogliere gli alunni, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha posto l’accento sulla necessità di coinvolgere i giovani, stimolando la loro curiosità.

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha sottolineato il Presidente Romani - . Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.