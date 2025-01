Gli alunni di Veduggio in visita a Palazzo Pirelli

Sono stati accolti questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli gli alunni della Scuola Primaria G Segantini di Veduggio con Colzano e dell’Istituto Orsoline San Carlo di Saronno.

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e il Consigliere regionale Alessandro Corbetta hanno risposto alle molte e stimolanti domande dei ragazzi spiegando in particolare le modalità di elezione dei Consiglieri e le dinamiche del lavoro quotidiano che coinvolge gli uffici di Palazzo Pirelli, soffermandosi anche sul loro impegno politico e istituzionale dedicato al territorio.

“Noi crediamo molto in queste visite didattiche e lo riteniamo un momento formativo di grande utilità e importanza, come hanno confermato anche i giovani studenti che questa mattina hanno vistato il Pirellone. Stiamo pensando a introdurre alcune novità in occasione delle visite a Palazzo per stimolare ancora di più la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti” ha dichiarato il Presidente Federico Romani durante il suo intervento in Aula.

“Cercate sempre di avere la curiosità che state dimostrando ora con le vostre domande e osservazioni, date un occhio alle cose che funzionano bene e a quelle che funzionano meno bene nella vostra zona e datevi da fare per il vostro territorio, perché il vostro contributo e la vostra partecipazione sono importanti per la vita della collettività” ha spiegato Alessandro Corbetta.