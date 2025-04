Si è tenuta sabato 5 aprile la giornata conclusiva del progetto di educazione stradale che la Polizia locale di Villasanta ha condotto nelle scuole primarie cittadine.

Gli studenti concludono il progetto di educazione stradale

L’appuntamento ha visto gli studenti impegnati in una mattinata di prove pratiche in bicicletta e di conoscenza della segnaletica stradale. Percorsi a misura di ragazzi, allestiti in Piazza Martiri della Libertà, guidati dall’agente Davide Arioldi.

Lungo i tracciati che riprodevano perfettamente un contesto stradale, con tanto di semafori e segnaletica, si sono avvicendati alla guida delle rispettive bici circa 150 bambini. Si tratta degli alunni di quarta delle primarie A.Oggioni e A.Villa.

Con tutti loro, l’agente del comando locale, storico volto di un progetto divenuto tradizione, ha svolto durante gli ultimi mesi lezioni teoriche nelle classi: tre lezioni per ogni classe.

Al termine della prova pratica, un divertente “esame finale”. Poi ai giovani utenti della strada è stato consegnato il patentino del buon ciclista e pedone, con tanto di foto dei ragazzi e firma dell’agente Arioldi, alla presenza del sindaco Lorenzo Galli. Hanno partecipato anche la Protezione Civile Monza Soccorso, l’associazione Villasanta Attiva, gli operai comunali e l’Autoscuola Rossi, con gadget per tutti i bambini donati da Avis Villasanta: uno squillante campanello da bicicletta.

Il progetto è stato interamente finanziato dal Comune di Villasanta.