Il ciclo dell’acqua, il funzionamento di un pozzo, la permeabilità del terreno, i processi di depurazione dell’acqua e la simulazione di un intervento in caso di sversamento.

Gli studenti del Don Milani protagonisti del laboratorio di Arpa Lombardia

Sono solo alcuni degli argomenti trattati dai tecnici di Arpa Lombardia durante un laboratorio di educazione ambientale, organizzato dalla UO Sostenibilità, Educazione e Formazione Ambientale (Sefa) in questi giorni presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Lesmo.

Il progetto, dal titolo "Capire e comprendere l'acqua: un bene prezioso", ha coinvolto tre classi di prima media per un totale di 65 studenti offrendo una preziosa opportunità di approfondire il valore dell’acqua sia sotto un profilo teorico sia pratico.

Teoria e pratica

Durante la parte teorica sono stati trattati temi cruciali come il ciclo dell’acqua, la sua gestione sostenibile e l’importanza della risorsa per l’ambiente e la società.

Nel corso di quella pratica sono stati utilizzati strumenti specifici per dimostrare concretamente i concetti discussi. Gli studenti hanno potuto partecipare a esperimenti interattivi: hanno osservato il funzionamento di un pozzo e il metodo per estrarre acqua dal sottosuolo, esplorato la permeabilità dei terreni e visto come diversi tipi di suolo influenzano la velocità e quantità con cui l’acqua vi permea, cambiando anche colore durante la filtrazione. Hanno anche sperimentato i processi di depurazione dell’acqua, tra cui la sedimentazione e la rimozione chimica degli inquinanti, per comprendere i metodi di purificazione. Infine, è stata realizzata una simulazione di intervento in caso di sversamento, illustrando le modalità operative dell’Agenzia e gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la bonifica delle acque inquinate.

Un quiz per consolidare le conoscenze

L’attività si è conclusa con un quiz finale, in cui gli studenti hanno risposto sollevando bandierine di diversi colori. Tra le domande proposte: “Quanti litri di acqua servono per produrre 1 kg di carne di manzo?”, “Quanti litri di acqua servono per produrre 1 kg di grano?” e “Quanti litri di acqua servono per produrre 1 tazzina di caffè?”. Il quiz ha rappresentato un momento divertente e utile per consolidare le conoscenze acquisite, stimolando anche una riflessione sul consumo e lo spreco di risorse naturali e alimentari.

L’iniziativa ha suscitato un grande interesse tra gli studenti e i docenti, dimostrando l’importanza di programmi educativi innovativi per sensibilizzare le giovani generazioni alla protezione delle risorse naturali.